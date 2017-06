deadmau5 a The Chainsmokers: “Sois una mierda”

El siempre polémico deadmau5, que en otras ocasiones ha cargado contra Madonna, Kanye West, Zedd, por poner algún ejemplo, acaba de descubrir a The Chainsmokers. Y por supuesto, no le han gustado nada. En una serie de tuits publicados revela que se ha puesto a oír sus temas más escuchados y el resultado ha sido este: “solía decir que erais una mierda por diversión. Ahora estoy 100% convencido de que sois una mierda”. “Lo siento, he cometido el terrible error de oír un tema de Chainsmokers. O al menos 6 segundos. Estaba intentando hacer algo”, dice otro de los mensajes.

Cuando alguien le pregunta “en serio” por qué Chainsmokers son tan malos, si es “porque la gente los escucha, porque están en todas las playlists o porque son una mierda a nivel compositivo, de armonías y ritmos”, deadmau5 responde que “todas las de arriba son correctas”. También se ha burlado de la rima “Achilles” con “gold”, bromeando con que “heel” no rime con “old”. Se está metiendo, sí, con su colaboración con Coldplay.

¿Qué ha pasado con el disco de debut de Chainsmokers? Por supuesto ha recibido críticas terribles, pero sobre todo Estados Unidos lo está salvando y es casi, casi uno de los 10 discos más vendidos de 2017 con lo equivalente a unas 900.000 copias. Esta semana, la 10ª de vida, es número 19 del Billboard 200, aupado por su streaming, aunque en ventas tampoco va mal (ahora mismo es nº39 en Estados Unidos solo contando ventas). En Reino Unido, en cambio, baja al puesto 80 en su 11ª semana y no parece que nada pueda hacerlo subir. Y peor es el panorama en España, donde ‘Memories… Do Not Open‘ solo estuvo en el top 100 cinco semanas: un flop como un piano en nuestro país.

Os dejo con la única canción que me gusta de The Chainsmokers, ‘All We Know’, incluida en su EP anterior.