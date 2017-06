The Killers y el ocaso del hombre

Había dos interpretaciones que hacer de ‘The Man’, el nuevo single de The Killers, o bien Brandon Flowers tenía en demasiada estima su masculinidad, o bien era una reflexión irónica sobre el tipo de hombre fuerte y dominante que promociona el patriarcado. La letra era así de ambigua: “tengo gasolina en el depósito / y dinero en el banco / tengo noticias para ti, nena / buscas Al Hombre / no trates de enseñarme nada, pues no tengo nada que aprender / soy El Hombre, nena, nada me puede romper”.

El videoclip para ‘The Man’ se acaba de estrenar y viene a confirmar la segunda interpretación: Brandon Flowers camionero, Brandon Flowers estrella de rock, Brandon Flowers rey del casino… El cantante de The Killers es el HOMBRE por excelencia en este estupendo vídeo dirigido por Tim Mattia en el que Flowers finalmente sucumbe al peso de su propio ego masculino. ¿Vuelve a ser el vídeo, como apuntaba la nota de prensa, también una evocación del hombre que Flowers un día fue?

‘The Man’, este número disco-rock que suena como si Robert Smith de The Cure liderara Arcade Fire, es el primer adelanto de ‘Wonderful Wonderful’, el nuevo álbum de The Killers, a la venta en algún momento de este año. El grupo lo presentará el mes que viene en Bilbao BBK Live.