Que la fuerza de Nick Cave en Mad Cool nos acompañe siempre

Imagina mantener toda tu vitalidad y tu energía intactas después de más de 40 años de carrera. Nick Cave, que esta misma semana ha actuado en festivales de Alemania y Portugal, tenía tantas ganas de actuar en Mad Cool que saltó al escenario un minuto o dos antes de tiempo. Estaba programado a las 22.00 y a las 21.59 ya brillaban a lo lejos las proyecciones «GET READY FOR LOVE», con toda su enorme banda de músicos y coristas desplegada. «No esperamos, salimos ya», me lo imagino proponiendo entre bambalinas, dispuesto a devorar a 50.000 personas.

Como era de esperar, el concierto de Nick Cave fue la guinda de un festival que ha vuelto a sumar más de 200.000 asistencias, más de 50.000 por día, sin incidencias en cuanto a logística, ni más reclamo que la ausencia de una carpa pop o punto de encuentro, donde puedas quedarte con tus amigos o comentar con la gente lo que has visto. Pero los «vecinos», que viven demasiado lejos -Mad Cool se celebra en mitad de un polígono industrial-, jamás lo permitirán.

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Ajena a la hostilidad de Villaverde Alto, la segunda canción del set rugió y metió a los asistentes de lleno. En ‘From Her to Eternity’ Nick Cave gesticulaba; Warren Ellis más todavía, los vientos brillaban en una ecualización de sonido que despuntaría en todo el set, especialmente en esa maravilla llamada ‘Weeping Song’, que incluso se podía bailar, y en la que cada detalle de percusión era una delicadeza. Lo mismo que sucedía en ‘Red Right Hand’.

Hay temas que Nick Cave comienza al piano y termina en pie, cual Mesías, como ‘Wild God’, y hay otros en los que se entrega al público desde el principio. Le encanta mezclarse con la gente, especialmente en ‘Papa Won’t Leave You, Henry’, en la que selecciona a un fan, le agarra de las manos, le mira a los ojos y le canta el final de la canción casi entera, totalmente desgañitado.

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Nick Cave no tiene problema en dejar el protagonismo de ‘Henry Lee’ a la voz de su corista Janet Ramus, tan diferente a la de PJ Harvey, aunque se guarda para el final su gran baza, una versión a piano de ‘Into My Arms’ que Mad Cool al completo canturrea en un precioso susurro colectivo que parece emocionar a un hombre que lo ha vivido todo ya. Y a nosotros con él.

Los otros grandes cabezas de cartel, Pulp, no tuvieron una noche tan afortunada. Ni mucho menos como la que les vimos en Primavera Sound hace un par de años. Quizá este show es más austero, quizá en aquel espacio se les entiende mejor, quizá algunas cosas les salieron mal, como por ejemplo coincidir con el partido del Mundial de Inglaterra. Los asistentes de este país al festival prefirieron seguir el encuentro por sus móviles, arruinando el final de ‘This Is Hardcore’, cuando Inglaterra marcó el 2-1 definitivo en la prórroga. Jarvis Cocker tuvo dificultades para obtener reacciones del público más allá de las primeras filas, cuando actuaba en el Escenario principal; en ‘Do You Remember the First Time’ tiró con demasiado violencia de su micro, quedándose sin sonido; y finalmente, no sabemos si con ironía o no, espetó: «disfrutad del resto del festival», cuando eran los últimos en tocar. Hasta en un momento lanzó hacia el cielo algo que tenía que caer en su boca pero no atinó. No fue la mejor noche de Pulp.

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Y no porque no acertaran con el repertorio. ‘Disco 2000’ sonó en segundo lugar, encajaron bien canciones nuevas como ‘Spike Island’ o ‘Got to Have Love’ y al final sí pudieron remontar con la recuperación de las infalibles ‘Mis-Shapes’, ‘Babies’ y ‘Common People’. Seguramente sus seguidores recuerden con cariño de este concierto el montaje de pantallas tan pop, los primeros planos de Candida Doyle al teclado o los esfuerzos de Jarvis Cocker por conectar, citando la fecha exacta de la «primera vez» que tocaron en Madrid: el 18 de noviembre de 1995 en The Revólver Club. Pero no es la vez en que mejor lograron llegar hasta a la última fila.

Quien sí logró agarrar de vuelta el mini de cerveza que lanzó por los aires y siguió bebiendo de él cuando volvió a caer en sus manos fue Matt Berninger. Recurriendo a solo un par de temas de The National, y no necesariamente los más populares (‘Slow Show’ y ‘Terrible Love’), el cantante tiró de expresividad, carisma y política. Se adentró entre el público en esta última, mandó a la mierda a Donald Trump, a cuyas «pelotas» dedicó ‘Frozen Oranges’, tocó la armónica y rescató carteles del respetable. Se movió tanto, a veces de manera tan errática, que la gente empezó a comentar si estaba borracho o drogado. Dudo mucho que una persona en dicho estado pudiera hacer el espectacular recitado de ‘Nowhere Special’ como lo hizo. Solo se echaron de menos más hits, es decir, el repertorio habitual de The National. Sus discos, pues no están mal… ni tampoco muy bien.

Algo que no se le puede echar en cara a David Byrne, que alterna temas en solitario tan contundentes como ‘Everybody Laughs’ con hits de Talking Heads que lo mismo tiran del punk que de lo tropical. Una de las carreras más versátiles que te pueden venir a la mente. Es curioso que Matt Berninger hubiera hablado de «naranjas» en el Escenario Orange. Para cuando la docena de músicos y bailarines de David Byrne habían saltado al escenario, todos portando mono naranja, aquello parecía más una promo de ‘Orange Is the New Black’ que de la empresa de comunicaciones. El show de Byrne, que canta con micro de diadema, aderezado con proyecciones costumbristas y/o arty, resulta fresquísimo en su realización de coreografías y movimientos de escena, más propios de una obra teatral. De hecho, no hay batería porque no podría moverse por el escenario como los demás, en lo que parece una defensa de la libertad creativa y la expresividad del lenguaje corporal.

Una alternativa a la gran noche indie/underground de Mad Cool, como veis de enorme apego al mundo alternativo de los 70 (Talking Heads), los 80 (Nick Cave), los 90 (Pulp) y los 2000 (The National) era la carpa electrónica The Loop, patrocinada por Iberdrola. Allí pude presenciar una parte de sendos sets de Nina Kraviz y Richie Hawtin, ambos hasta la bandera, hasta arriba de lasers y BPM’s al menos en los fragmentos que vi, y donde daban ganas de quedarse a vivir.