Shirley Manson reivindica a Pedro Sánchez y a Madonna en otro gran show de Garbage

Hacía tanto calor en Madrid que Shirley Manson saltó al escenario de Noches del Botánico el pasado domingo, abanicándose. En las gradas era también el movimiento más visible. Eso sí, la cantante de Garbage se distinguió del público porque en su abanico podía leerse la palabra «CUNT».

De un tiempo a esta parte el feminismo ha distinguido las publicaciones en redes del grupo y eso es lo que nos encontramos sobre el escenario: un claro liderazgo femenino dada su fortísima presencia física y la fuerza de su voz desde la primera frase.

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La gira actual de Garbage comienza -después de una chocante reivindicación de ‘Twin Peaks’, no tan cercana a su universo- con la política ‘There’s No Future In Optimism’. El tema comienza con una frase a capella («If you’re ready for love») y su sonido atronador desde el segundo cero avanza el gran concierto que vamos a ver. Ecualización perfecta, letras inteligibles, mucho mensaje.

Son varias ocasiones las que Shirley Manson apela a que «el mundo se va a la mierda». Es evidente por el calor que hace cuando apenas hemos entrado en julio. Ni el grupo parece capaz de aguantarlo sobre el escenario, ni el público en un foso repleto, ajustado hasta el extremo, y en el que apenas hay espacio para mover un pie. Pero además la líder de Garbage será más explícita a medida que se adentre en el set.

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Hasta en dos momentos defiende al presidente del gobierno español, sin mencionarle. En un momento, bromea: «está muy bueno. En Estados Unidos tenemos a Trump, y aquí tenéis a este». En otro, carga contra los gobiernos que se dedican a robar impunemente, y añade: «excepto el de España».

Más allá aún, antes de ‘Chinese Fire Horse’, realiza un «speech» histórico en defensa de Madonna, 2 días después del lanzamiento de ‘Confessions II‘, que enseguida se viraliza en redes sociales. Asegura la artista: «Te guste más o menos, Madonna cambió el mundo, sobre todo para las mujeres que hacen música. Siempre fue una aliada del movimiento LGTBIQ+ y de las personas negras, antes de que se hablara de ello. Y le dicen que se retire. ¿Por qué se iba a retirar? Madonna es la mayor artista pop de todos los tiempos. Madonna no se va a retirar por muchos comentarios desagradables que le dejéis en Instagram. Por muchos gilipollas que se lo digan, tiene tanto que decir, tiene tanto que ofrecer… ¿y quiénes somos nosotros para decirle nada?».

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En cuanto al repaso de sus hits, muy distinguibles en recepción de los temas de su disco publicado el año pasado, Shirley Manson dejó que fuera el público quien entonara ‘I Think I’m Paranoid’, pero se entregó más en ‘Stupid Girl’ o, ya en el bis, a ‘Special’ y la final ‘Only Happy When It Rains’.

Necesitó ayuda del público para recordar en qué disco estaba contenida ‘Cherry Lips’ (también fechó ‘Version 2.0‘ en 1997, un año antes de su salida), pero sí se acordaba muy bien del efecto que provoca ‘Push It’, un tema sobre animar a la gente a hacer cosas, que logra perfectamente su cometido. Con temas de su reivindicable pero olvidado cuarto álbum como ‘Right Between the Eyes’ o ‘Boys Wanna Fight’, que siempre estuvo enfocado en provocar delirio en directo, se completó un gran repertorio en el que sorprendió una versión muy sui generis de The Cure, ‘Lovesong’.

El grupo parecía encantado de actuar en un lugar al aire libre -lo de «aire» es un decir-, lleno de árboles, hasta el punto de realizar una foto del respetable, y a posteriori escribir en Instagram que nunca olvidarían esta noche. En concreto, la interpretación colectiva de ‘When I Grow Up’. ¿Habremos «crecido» o «mejorado» de alguna manera desde 1998? Esa fue la única incertidumbre que sobrevoló el escenario madrileño aquella noche. 8,5.