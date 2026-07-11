Halsey y el insólito show de Twenty One Pilots arrasan con todo en Mad Cool

Con 53.000 asistentes, el viernes en Mad Cool destacó por la variedad de propuestas que se presentaron. Fue el día menos multitudinario hasta la fecha (los anteriores llegaron a los 57.000), algo que siempre se agradece para ver los conciertos de manera más relajada.

La jornada comenzó con uno de sus platos fuertes: Halsey. Resulta bastante sorprendente que la organización decidiera ponerla tan pronto, pero en cualquier caso, su set no se vio perjudicado por el horario. La cantante estadounidense desde el principio destiló un magnetismo que hacía que no pudieras apartar los ojos de ella. En mitad del escenario, un gran arco con escaleras descendientes se erigía. Sobre él, la artista se acercaba al público desafiante.

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Esta primera parte del espectáculo (o de “The Girl in the Tower: una ceremonia de Halsey”, como se podía leer en las pantallas) se llama «The Mother», y arrancó sin dar tregua, con la enrabietada ‘Nightmare’, que hizo saltar las llamas en el escenario. Continuó con ‘I am not a woman I’m a god’, una de sus mejores canciones, que aguanta estupendamente el directo. Porque si algo demostró Halsey es que sabe cómo elevar su música por encima de las grabaciones de estudio. Su presencia, su voz y su manera de moverse derrochan poderío y seguridad. Incluso cuando tiene que llamar la atención a un público quizá algo tímido al comenzar el show, lo hace con gracia. “¿Estáis cansados? ¿Lleváis mucho tiempo aquí de pie? ¿Habéis visto ya a muchos grupos?”, decía en tono burlón. “No, porque soy la primera. Y el partido de España no ha empezado todavía. Así que no hay excusas. Todo el mundo, a saltar”.

Al principio de la segunda parte del concierto, «The Maiden», Halsey, cantó ‘Dog Years’ encadenada. Se liberó de las cadenas a la siguiente canción, con el pop rock de ‘You Asked For This’, que dejó una de las mejores interpretaciones de la tarde, con la cantante haciendo contorsiones mientras tocaba la guitarra. Otra grandísima actuación fue la de ‘Experiment On Me’, en la que le pidió al público que se agachara despacio. No muy satisfecha con el resultado, sacó su modo dominatrix y nos llamó patéticos: “¿Qué coño es esto?, ¡Que os bajéis! ¡Y ahora os vais a levantar cuando yo diga!”. Fue un momento de “bullying” tan gratuito como genuinamente divertido. Inmediatamente después, con un tono más amable, preguntó quién de las allí presentes era lesbiana. Para sorpresa de nadie, hubo muchas manos levantadas. La siguiente canción era para ellas: ‘honey’.

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La tercera parte, «The Mage», comenzó con su macrohit con The Chainsmokers, ‘Closer’, que fue muy coreada. El sol bajaba y le daba directamente en los ojos a la cantante, que se puso las gafas de sol y dijo que nunca se las había puesto en el escenario y sentía que con ellas era una gilipollas. El público no estaba de acuerdo y le gritaba “y guapa y guapa y guapa y reina y reina y reina”. A lo que Halsey contestó que era todo un honor recibir ese ya célebre cántico. Interactuando mucho con la audiencia, también contó las ganas que tenía de ver a Kings of Leon, uno de sus grupos favoritos, a quienes había intentado ver cuatro veces y siempre algo había salido mal. Una de ellas, cuando vivía en Nueva Jersey, se escapó al festival de Tribeca para ver un documental sobre ellos y casi la arrestan. Nos hubiera encantado saber más de esa historia, pero le llegó el turno a otro de sus mayores éxitos: ‘Without Me’.

En el capítulo final del concierto, «They’re Raging at Me», Halsey cantó el baladón ‘Lies’ y cerró con una apoteósica interpretación de ‘Lonely is the muse’, echando sangre (maquillaje, que nadie se asuste) por la nariz.

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Los otros protagonistas de la jornada fueron, sin duda, Twenty One Pilots, quienes ofrecieron uno de esos conciertos que te dejan con la boca abierta. Da lo mismo si no estás muy familiarizado con su música o si no son de tu estilo: en directo son algo realmente especial. El dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun son energía pura. No pararon de dar brincos, de subirse a sitios insospechados, de meterse entre el público, etc. Al principio, Joseph apareció tapado de los pies a la cabeza, con tan solo un ligero espacio para los ojos (¡qué calor!). Tras su misteriosa máscara, rodeado de humo y luces rojas, cantaba y medio-rapeaba ‘Overcompensate’ y ‘The Contract’. Esta última fue la segunda canción que sonó y el cantante ya estaba subido a una tabla encima del público. Al final de ella, le vimos por primera vez la cara.

Una de las cosas más fascinantes del concierto era ver la cantidad de instrumentos que ambos tocaban: desde sintetizadores, a cajas de ritmo, piano, batería, guitarras, o hasta un ukelele. Su estética de ciencia ficción, reforzada por los juegos de luces y por las sugerentes proyecciones en las pantallas, nos trasladaban a un lugar distópico, pero muy atractivo. Durante todo el espectáculo, era imposible desentenderse o apartar la mirada de lo que sucedía ahí arriba. Canciones como ‘Shy Away’, ‘Next Semester’ o la balada ‘Tear in My Heart’ brillaron con muchísima intensidad.

En torno a la mitad del concierto, hicieron una especie de ceremonia inaugural, en la cual, tras haber mostrado imágenes del Mad Cool, encendieron una antorcha y la colocaron en mitad del escenario. Allí se quedó hasta el final, entre esporádicas llamaradas, explosiones y (aún) más humo.

En ‘heavydirtysoul’, el cantante por fin se quitó la camiseta para adecuarse un poco a la calurosa noche de verano que vivíamos y estableció un diálogo con el público, que repetía junto a él el estribillo. Por otra parte, Dun, el batería, se bajó del escenario para saludar a los fans, y acto seguido, salió corriendo hacia la derecha, donde había un altísimo andamio. Se subió a él (y nos enseñó su pantalón, en el que se leía “Mad Cool” a la altura del culo). Una vez en las alturas, destapó la batería y comenzó a tocar ‘Drum Show’, regalándonos uno de los mejores momentos del festival. Mientras, Joseph interactuaba con el público, poniéndose sus gafas de sol, sus gorros y cogiendo prestados sus abanicos.

Por si fuera poco, durante ‘Ride’, el cantante fue hasta lo más alto de la torre de sonido y cantó desde allí la que fue una de las canciones más celebradas de la noche. Poco después, le pidió a un guardia de seguridad que subiera al escenario con él y le puso a cantar. Para terminar semejante fiesta, se salieron ligeramente de su repertorio. En mitad de su canción ‘Tally’, interpretaron una parte de ‘Believe’ de Cher. Después, Jack White aparecía en las pantallas presentando la versión de ‘Seven Nation Army’ que hizo el dúo. El show se cerró con pirotecnia con ‘Stressed Out’ y ‘Trees’.

Uno de los nombres más esperados del día eran Kings of Leon, que aunque ofrecieron un concierto muy sólido y disfrutable, quedaron inevitablemente eclipsados ante la fiesta que justo después se montarían Twenty One Pilots. Con todo, la banda no decepcionó. Salieron 15 minutos tarde, arrancando con ‘Find Me’, que contó con un gran apoyo del público. Caleb Followill declaró estar encantado de estar allí y dijo que Madrid era una de sus ciudades favoritas del mundo.

Poco a poco, el grupo fue creando una cálida atmósfera mediante canciones tan bonitas como ‘Revelry’ o ‘King of the Rodeo’. Hubo cierta confusión cuando en mitad de un tema pararon el espectáculo. El cantante no tenía muy claro qué era lo que estaba pasando, o si tenía algo que ver con la música, porque la gente gritaba. Enseguida lo entendió: España había marcado su segundo gol.

Durante la mayoría del concierto, en las pantallas se veían imágenes en directo de ellos tocando. En contadas ocasiones, cambiaban eso por vídeos de cielos y naturaleza. Una de ellas fue durante ‘Closer’, quizá el mejor momento de la noche y donde brillaba sobre todo la batería de Nathan Followill. Poco después, aparecía proyectado “ESPAÑA HA GANADO”, y el propio Nathan, que hasta ese momento no llevaba camiseta, se puso el traje de la selección española.

Este era el último concierto de la gira europea de Kings of Leon, y en palabras de Caleb, querían terminarlo en una ciudad bonita llena de buena gente en el sur de Europa. Oportunamente, después de esto tocaron ‘Back Down South’. Terminaron con ‘Sex On Fire’, que como era de esperar, se llevó una enorme ovación.

En el cargado cartel de Mad Cool, también estaba Pixies, que como siempre, fueron totalmente a su rollo y apostaron por la simpleza escénica. Ni grandes juegos de luces, ni escenografía, ni proyecciones espectaculares. Su buen hacer como músicos era suficiente. Y hacen bien, pues su sonido es irreprochable: se notan las tablas. También hay que mencionar que el escenario principal del festival tiene una acústica excelente y se escucha bien desde cualquier lugar, por muy alejado que uno esté. Y es en un concierto como este, de estar calmado y prestar atención, la limpieza del sonido es esencial.

Comenzaron algo tarde, pero luego lo compensaron pasándose por bastante de su tiempo establecido. ‘Gouge Away’ y ‘Wave of Mutilation’ inauguraron con honores el set. Poco después sonó una versión de ‘Head On’ de The Jesus and Mary Chain y la canción ‘Isla de Encanta’. El cantante, Black Francis, las interpretaba apasionadamente con su voz rasgada. El sol fue cayendo y resultaba de lo más agradable perderse en los punteos de guitarra y en el fluir rockero de los temas clásicos de la banda. Pixies no se dirigieron demasiado al público y todo lo que no fuera tocar su música era totalmente secundario. ‘Where Is My Mind?’ e ‘Into the White’ cerraron un concierto de calidad, sin alardes y muy profesional. Quizá algo frío, pero a 40 grados, tampoco vamos a ponernos exquisitos.

En el escenario Orange, tuvimos ocasión de pasarnos brevemente por los sets de dos artistas pop que, con propuestas diferentes, aportaron color a la jornada. Primero actuó Holly Humberstone, que se mostró muy agradecida del cariño del público y de estar allí. ‘Cruel World’, de su nuevo álbum, sonó especialmente bonita. Siguió con ‘Blue Dream’, también de este último trabajo, en la que destacó su delicada voz; y con ‘Paint My Bedroom Black’, que mucha gente cantó con ella.

Algo más tarde, Sigrid apareció con su habitual discreción. No es la típica diva pop que lleva outfits imposibles y baila grandes coreografías, sino que la sencillez siempre ha sido su sello personal. Muy cercana y simpática, la cantante noruega repasó con alegría su trayectoria, llena de pop festivo y fresquito con canciones como ‘I Don’t Feel Like Crying’, ‘Mirror’ o ‘Head on Fire’. Ideales para una noche de verano.