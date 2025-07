El fenómeno «Y guapa y guapa, y reina y reina» en los conciertos pop

Si has ido a un concierto en los últimos meses es muy probablemente que hayas escuchado el ya omnipresente cántico: «¡Y guapa y guapa, y reina y reina!» Ahora mismo es imposible de escapar. En los últimos meses se han viralizado vídeos de conciertos de Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Tate McRae o Dua Lipa en los que las cantantes reciben este cántico confundidas, al no entender que les está gritando el público. Solo la argentina Emilia se entera, al compartir idioma. «No sé lo que estáis diciendo, pero yo también os quiero», responde Eilish desconcertada. Como ella, todas. Porque, sí, las destinatarias de este canto suelen ser mujeres. «Y guapo y guapo, y rey y rey» no suena ni fluye igual de bien.

El origen de este grito se encuentra en los vítores populares que la gente lanza durante las procesiones a la Virgen en Andalucía, aunque seguramente la forma actual del cántico sea una evolución espontánea de uno anterior. Probablemente, un «y guapa y guapa» simple y sencillo.



La popularidad del grito por supuesto es anterior a la era de internet y las plataformas de streaming. El ya mítico vídeo viral de la «Virgen de Almatosa», en el que un devoto grita con fervor “¡y guapa y guapa, y reina y reina!”, además de otros alaridos geniales (el público aún duda si es una parodia o no), se subió a Youtube hace 18 años, en 2006 o 2007. Es decir, en los inicios de Youtube. Pero que ese canto llegara a internet en esa época no significa que no existiera desde mucho antes.



Las nuevas plataformas, por supuesto, han revitalizado el grito y lo han popularizado para una nueva generación. Uno de los ejemplos más virales es el vídeo de un joven, visiblemente emocionado, gritando “¡y guapa y guapa, y reina y reina!” durante la procesión de la Virgen de la Asunción en Cantillana, Sevilla. El vídeo circula por internet desde 2017. Otro vídeo viral, de 2021, es el de una chica vitoreando desde el balcón a la Asunción Gloriosa, durante la Semana Santa de Sevilla.

Kylie Minogue ha sido la última superestrella en recibir el clásico «Y guapa y guapa, y reina y reina» durante su concierto en el Bilbao BBK Live de este sábado. El público, simplemente, no la deja continuar con el recital. «Sois increíbles», responde la australiana. Una persona en los comentarios del perfil de Instagram de JENESAISPOP bromea con que el popular grito, adaptado al contexto de los conciertos, representa una forma de «apropiación cultural». Y, en cierto modo, no le falta razón, porque de las procesiones el público se lo ha llevado a los conciertos. ¿Pero qué son los conciertos si no rituales devocionales hacia una imagen, un icono?

Aunque el origen de la frase es religioso, es evidente que su uso en conciertos de música responde a una necesidad compartida, entre devotos y fans, de expresar admiración, devoción y pertenencia colectiva. En su traslado a los conciertos, la frase pierde parte de su carga religiosa y se convierte en una expresión divertida, lúdica, de admiración hacia el artista pop. Lo que no cambia es esa necesidad de devoción. Las fans adolescentes de Gracie Abrams la ven como a una Diosa en la tierra y lloran ante su presencia. Es un comportamiento ancestral, pero ahora canalizado en una expresión que se ha puesto de moda.