Arcade Fire comparten fecha y tracklist de su disco y adelantan ‘Signs of Life’

El disco de Arcade Fire será corto: 10 canciones. El grupo ha adelantado esta tarde el tracklist del álbum junto a su fecha de edición, 28 de julio, esto es, exactamente dentro de un mes. ‘Everything Now’ se ha adelantado ya con varios singles como son el tema titular y ‘Creature Comfort’.

El grupo además ha compartido un teaser de otra canción nueva, ‘Signs of Life’, que se publica el viernes 30 de junio, aparentemente junto a su videoclip. No se sabe si será igual de irónico que el vídeo de ‘Creature Comfort’, pero desde luego el plan de márketing que ha ideado Arcade Fire para vender su disco está siendo de lo más irónico y se enfoca en el capitalismo estadounidense: el grupo hasta ha sacado “fidget spinners” a la venta. Y atención al hashtag que ha usado en su tuit para presentarlo: #USAin4Words

Arcade Fire ha presentado varios temas de ‘Everything Now’ esta primavera durante la pasada edición del Primavera Sound de Barcelona, pero no en un concierto sino en dos, uno de ellos completamente sorpresa.

Estos son los títulos revelados de ‘Everything Now’. Se desconoce la secuencia oficial, si bien el pre-order del disco en iTunes presenta el tema titular en la pista 2.

Everything Now

Signs of Life

Creature Comfort

Peter Pan

Chemistry

Infinite Content

Electric Blue

Good God Down

Put Your Money on Me

We Don’t Deserve Love