Perfume Genius escoge un domingo y un lunes para presentar su disco en España

Perfume Genius ha anunciado dos conciertos en España en presentación de su nuevo disco, ‘No Shape’, que se publicaba el pasado mes de mayo y es uno de nuestros recientes discos recomendados. Hadreas no lo ha puesto fácil a su público español: actúa un domingo y un lunes. Las fechas exactas son el domingo 26 de noviembre en la sala Apolo de Barcelona y el lunes 27 de noviembre en la Joy Eslava de Madrid. El precio de las entradas, que se podrán comprar a partir de mañana 30 de junio, es de 25 euros.

‘No Shape’ es el cuarto disco de Perfume Genius y también su más ambicioso, por lo menos en los estilos abordados, desde el pop barroco de ‘Just Like Love’ hasta el rock explosivo de ‘Slip Away’ pasando por el R&B vaporoso de ‘Die 4 U’ o el cabaret jazz de ‘Run Me Through’. Nuestro compañero Sergio del Amo describía que es un trabajo de “una sensibilidad arrolladora en el que Hedras afianza su posición como uno de los mejores vocalistas de la actualidad. Se tenga o no a primeras empatía con el personaje y lo que cuenta, indudablemente, nadie a quien la sangre le corra por las venas puede afirmar que esta colección de canciones no son emocionantes y preciosas a partes iguales”. Hablamos sobre él con autor en entrevista que os enlazamos a continuación.