No hubo “revolución irlandesa” de Ed Sheeran: los resultados de ‘Galway Girl’ decepcionan

Vaya por delante que Ed Sheeran es probablemente la persona que más discos va a vender en 2017. ‘÷‘ ha sido un éxito absoluto tras vender 6 ó 7 millones de copias (depende de las fuentes) en pocos meses, más los que le quedan. Y sin embargo, el mail en el que Warner celebra el éxito del segundo sencillo del disco ‘Galway Girl’ parece un poco forzado y lo que nos recuerda es que la canción no ha igualado precisamente el pelotazo de ‘Shape of You’, que supera ya los mil millones de streamings.

‘Galway Girl’ supera los 300 millones de reproducciones de Spotify y ha sido platino en Reino Unido, Italia o Canadá, además de oro en Estados Unidos, Alemania y Francia o doble platino en Australia. Es un hit por el que muchos matarían. Y sin embargo, a nadie se le puede escapar que la canción, que lanzaba su vídeo hace casi 2 meses, ha sido un éxito más bien discretito para el momento que vive Sheeran. Aquella inundación de la canción a todas horas en la radio que imaginábamos, aquella revolución del sonido irlandés que amenazaba con tomar el mainstream, aquello que temíamos que todo el mundo copiara… va a ser que no.

Es extraño pero el impacto de la canción especialmente en Estados Unidos ha sido prácticamente nulo. ‘Galway Girl’ jamás pasó del puesto 53 del Billboard Hot 100 (los últimos singles de Lady Gaga y Katy Perry, ‘The Cure’ y ‘Swish Swish’, han llegado más alto) y fue en la semana de salida del disco. Salió de la lista al cabo de un par de semanas y solo volvió al puesto 94 al ser escogida como single y lanzarse su vídeo. En total, solo 5 semanas en todo el top 100. Nunca más se supo.

La canción ha gustado sobre todo en Reino Unido, donde sí fue número 2 y aún resiste en el puesto 25, pero en España jamás pasó del número 30, está ya muy a la baja en el puesto 81 y Los 40 Principales no la ha adoptado. De hecho, en nuestro país, como en Estados Unidos y tantos otros, parece que ‘Shape of You’ la ha ahogado y dejado sin opciones, pues esta continúa siendo un hitazo 6 meses después. Aunque también es cierto que la radio estadounidense sí está pinchando ‘Castle on the Hill’, que sí continúa en el Billboard Hot 100… y de la revolución irlandesa ha pasado. ¿Demasiado kitsch esa mezcla de folk y hip-hop? En cualquier caso, sus seguidores ya piden nuevo single… ¿correrá mejor suerte?