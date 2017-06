Dos agentes enamorados en el nuevo vídeo de Arcade Fire, ‘Signs of Life’

“Agentes especiales enamorados disfrutan un agradable día de actividades culturales”. Esta, así en castellano en el original, es la premisa del nuevo vídeo de Arcade Fire, ‘Signs of Life’, el tercero extraído de su nuevo álbum, ‘Everything Now’, que los canadienses publican en menos de un mes, el próximo 28 de julio.

Si el audio lo comparábamos con alguna banda sonora ochentera (también es un poco ‘Rapture’ de Blondie), el vídeo es directamente un corto dividido en varios episodios, en el que vemos a estos agentes especiales que no tienen casi nada que ver con James Bond visitando lugares como “un laboratorio extraño en el pantano” o sorteando dificultades hasta “escapar al triángulo Bermuda” (sic).

El vídeo ha sido dirigido por Borscht y sucede al divertidísimo “pop up video” que realizaban hace poco para ‘Comfort Creature’. Parece que el humor será clave en la nueva etapa de Arcade Fire, si bien siempre dejando una puerta abierta a la reflexión. Según ellos este tema va “o bien de la futilidad de buscar sentido en un mundo sin sentido o bien sobre una celebración nocturna en un club. La banda no confirmará ni desmentirá ningún significado”. Así lo indican en Facebook, mientras el estribillo repite claramente: “Buscando signos de vida / Buscando signos cada noche / Pero no hay signos de vida / Así que lo hacemos otra vez”.