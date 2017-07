Adele cancela los 2 conciertos finales de la gira ’25’

Tras concluir la gira mundial de presentación del exitosísimo ’25’ hace unos meses, Adele tenía una pequeña residencia de cuatro fechas en el Wembley Stadium de Londres. Ha dado dos de esos conciertos esta semana, pero no podrá hacer los dos conciertos finales, pues ha vuelto a dañarse las cuerdas vocales, como durante la gira anterior.

“No sé ni como empezar”, arranca el comunicado que ha colgado en Twitter, indicando que durante dos noches ha peleado con sus cuerdas vocales para poder actuar, añadiendo que ya no puede hacerlo más. Adele cuenta que especialmente durante el último concierto tenía que aclarar constantemente la garganta, y que al visitar a su médico, este le ha indicado que no puede actuar este fin de semana. “Decir que estoy desolada es poco”, cuenta antes de decir que está tan “desesperada” por hacer los conciertos que ha considerado hasta hacer playback solo para estar con la gente. “Pero nunca lo he hecho ni puedo haceros eso, ni en un millón de años”.

Adele asegura que es consciente de que parece que su carrera condujera a estos dos conciertos. “¿Quién coño cancela conciertos en el Estadio de Wembley?”, y concluye que si los shows no pueden reubicarse, el dinero será devuelto. “Por favor, perdonadme” son sus últimas palabras.