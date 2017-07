Katy Perry se encesta a sí misma presentando ‘Swish Swish’ en The Voice Australia

Dentro del castañazo que se está pegando por doquier, Australia es uno de los países que más está apoyando ‘Witness’, el último disco de Katy Perry. Este es uno de los pocos lugares en que el largo ha resistido 3 semanas en el top 10 y además ‘Swish Swish’ esta semana recupera posiciones, subiendo al número 44, a diferencia de lo que ocurre en Reino Unido.

Para reforzar esta suerte, Katy Perry está realizando algo de promo en este país y ha actuado este fin de semana en The Voice Australia, interpretando ‘Swish Swish’ en solitario, sin la parte de Nicki Minaj, como sucedía en Saturday Night Live (Nicki ha llegado a cantarla por su cuenta en la ceremonia de los NBA Awards); y también ‘Chained to the Rhythm’ con los participantes del programa en el país.

Especialmente la primera es una estupenda presentación desde el punto de vista estético que, inspirándose en el uso metafórico del mundo del baloncesto de la letra, sitúa a Katy Perry primero encima de una canasta y luego dentro de otra gigante. Los múltiples bailarines que la acompañan nos recuerdan que 1) Katy Perry no piensa rendirse fácilmente con la promoción de este disco y 2) la cantante se sigue dirigiendo a los fans del dance noventero y la pista de baile, por mucho ‘Save as Draft’ haya sido enviada a las emisoras de “adult pop” estadounidense.

Os recordamos que el lyric video de ‘Swish Swish’, con la reina del meme en Brasil Gretchen, acaba de ser estrenado.