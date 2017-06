Nicki Minaj canta ‘Swish Swish’ sin Katy Perry

A Nicki Minaj le debe de gustar mucho ‘Swish Swish’, o debe de creer mucho en ella, pues a pesar de que ella es solo la cantante invitada en esta canción incluida en ‘Witness’ de Katy Perry, ha escogido interpretarla durante una actuación que ha realizado en los NBA Awards que se emitieron anoche en Estados Unidos. Nicki Minaj salió tumbada en una cama para interpretar su tema ‘Realize’ con 2 Chainz, y también interpretó ‘No Frauds’ y, como decíamos, su parte de la canción de Katy Perry.

Lo curioso es que Nicki Minaj no estuvo disponible cuando Katy Perry interpretó ‘Swish Swish’ en Saturday Night Live ni tampoco para su presentación en Glastonbury. Teniendo en cuenta su ritmo de singles y vídeos estaría liada. Y es que desde enero de 2017, Nicki ha sacado al menos un single y/o vídeo por quincena. Este viernes le tocaría. ¿Habrá sorpresa? ¿Tal vez vídeo para la propia ‘Swish Swish’? Y sobre todo… ¿habrá alguna vez una actuación conjunta entre ambas o tendremos que crearla sumando un poco de esto y un poco de lo otro?

Por otra parte, a la cantante le ha sido concedida la llave de la ciudad de Queens, el barrio de Nueva York al que pertenece. En la imagen que ha compartido en redes sociales se observa cómo aparece tanto su nombre verdadero, Onika Yanya Maraj, como su alias Nicki Minaj.

This is a #MajorKeyAlert I just got the #KeyToTheCity #ProudQueensGirl Thank you #MelindaKatz Queens Borough PRESIDENT 👑🔑 pic.twitter.com/Bnzrdy0juK

— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) June 26, 2017