Ni una quincena sin uno o varios singles y/o vídeos de Nicki Minaj

Nicki Minaj sacó single ayer. Qué notición, ¿verdad? Esta vez se trataba de una colaboración con Yo Gotti y Mike Will Made It que va a ser incluida en el álbum colaborativo de estos, ‘Gotti Made-It’. Desconocemos cuándo saldrá el nuevo álbum de Nicki, pero lo cierto es que desde finales de enero no ha habido ni una sola quincena en que la cantante no haya lanzado un single, o un vídeo, o varios. Si hace poco decíamos que con 3 discos de estudio Nicki llevaba casi 90 vídeos, solo con los singles lanzados este año ya tendría para un álbum de estudio de largo. Ya sabéis, ella vive en un set de grabación y rodaje perpetuos. Esta es la descacharrante cronología.

26 de enero: se lanza ‘Run Up’ de Nicki Minaj con Major Lazer. La canción llega al top 20 en las islas británicas, pero no termina de convertirse en un hit.

10 de febrero: se lanza la banda sonora de ’50 sombras más oscuras’, que incluye ‘Bom Bidi Bom’ de Nicki Minaj con Nick Jonas. El tema entra en la parte baja del Billboard Hot 100.

23 de febrero: se lanza el audio de ‘Make Love’ de Gucci Mane featuring Nicki Minaj.

24 de febrero: se lanza ‘Swalla’ de Nicki Minaj con Jason Derulo, a la postre su mayor hit este 2017. Lleva 200 millones de reproducciones en Spotify.

10 de marzo: se lanzan tres singles anticipo de un nuevo álbum de Nicki del que no se sabe nada. Se trata de ‘Changed It’, ‘No Frauds’ y ‘Regret in Your Tears’.

17 de marzo: se lanza el vídeo de ‘Swalla’ con Jason Derulo, de nuevo, su mayor éxito con diferencia esta temporada. Pronto se superarán los 300 millones de visualizaciones.

23 de marzo: se estrena ‘Light My Body Up’ con David Guetta y Lil Wayne. Ha sido puesto 64 en Reino Unido y en Estados Unidos no saben que se ha estrenado.

29 de marzo: se estrena el vídeo de Gucci Mane con Nicki Minaj. Pese al despelote de esta última, el vídeo solo lleva 9 millones de reproducciones.

12 de abril: se estrena el vídeo de Nicki Minaj con Major Lazer y PARTYNEXTDOOR, ‘Run Up’, que lleva 22 millones de visitas.

13 de abril: se estrena el audio de ‘Kissin Strangers’ con DNCE.

19 de abril: se estrena el vídeo de ‘No Frauds’, para el próximo disco de Nicki. La canción ha sido top 14 en Estados Unidos al contar con Drake y Lil Wayne, pero ya no aparece en el Billboard Hot 100. Duró 4 semanas.

30 de abril: se estrena en Tidal el vídeo de ‘Regret in Your Tears’, pasando a Youtube el 5 de mayo, donde no lleva aún 6 millones de visitas. En Estados Unidos solo ha sido puesto 61.

5 de mayo: se estrena el vídeo de ‘Light My Body Up’ con Guetta, que lleva solo 13 millones de visitas.

11 de mayo: se estrena el vídeo del mencionado tema de Nicki Minaj con DNCE.

19 de mayo: se estrena la colaboración ‘Swish Swish’ con Katy Perry. El tema es a duras penas top 40 en Reino Unido y top 50 en Estados Unidos.

1 de junio: Llegamos al presente, ‘Rake It Up’, con Yo Gotti y Mike Will Made It, lo último… ¿hasta la semana que viene? ¿hasta la otra? ¿Está ya preparando vídeo con Katy Perry?

¿Qué sacamos en claro de todo este desfás de lanzamientos? Que golpe de suerte con Jason Derulo aparte, Minaj sigue rapeando guay, pero parece bastante desgastada como reclamo comercial. Entre tantísimo featuring, está claro que la cantante necesita algo chulo que destaque y llame la atención sobre su próximo disco de estudio. Hace ya 3 años del último y una decena de reclamos paridos en 2017 después, seguimos sin “lead single” evidente para ese proyecto. ¿O se atreverá a apropiarse de ‘Swalla’?