Katy Perry intentará salvar la era ‘Witness’ con una de sus baladas

Katy Perry es el nuevo número 1 de Estados Unidos con ‘Witness‘, con unas 180.000 unidades vendidas, de las cuales se desconoce cuántas pertenecen al acuerdo de “disco + entrada” de su próximo tour mundial, cuyos tickets salían a la venta el mismo día que el álbum, incluyendo una copia del mismo para aquel que lo solicitase. En cualquier caso, la recepción de los singles ‘Bon Appétit’ y ‘Swish Swish’ ha sido más que tibia y la entrada del álbum al puesto 6 en Reino Unido e Italia, o al puesto 10 en Alemania, solo puede considerarse una gran decepción tras los éxitos de ‘Prism’ y ‘Teenage Dream’.

Su equipo tiene que mover ficha, y mientras el mundo trata de descubrir si hay vídeo rodado con la siempre dispuesta Nicki Minaj, se ha decidido enviar a las emisoras de radio de perfil más treintañero y cuarentañero una de las baladas del álbum. Dentro de que el disco no está siendo reproducido en Spotify de manera significativa, hay un par de canciones que destacan por su número de streamings: la popera ‘Pendulum’ y la balada ‘Save As Draft’ se acercan a los 2 millones de reproducciones pese a estar en la parte final del disco, por lo que Universal ha decidido mandar a las emisoras de “adult pop” la segunda.

Así lo confirma un responsable de Billboard en su Twitter, indicando que la fecha de envío a radios será la semana que viene. Desconocemos si el verano es el momento adecuado para intentar vender ‘Save as Draft’, pero lo cierto es que el tema supera el número de escuchas de ‘Miss You More’ o ‘Into Me You See’, así como los de otros cortes como ‘Mind Maze’. ¿Era ‘Pendulum’ mejor opción dejando ‘Save as Draft’ para otoño? ¿Habrá manera de reconectar con el público después de varios pequeños desencuentros?