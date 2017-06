La canción quincenal de Nicki Minaj: escucha ‘Realize’ con 2 Chainz

2017 va camino de pasar a la historia como el año en que Nicki Minaj sacó la mayor cantidad de singles y vídeos de su carrera. No han pasado dos semanas desde el mes de enero sin que la rapera más famosa del mundo estrene una novedad ya sea sola o acompañada, en forma de audio o vídeo. De hecho hemos tenido que hacer una cronología para no perdernos entre tanta novedad y el 1 de junio íbamos por el single número 11 y una buena cantidad de vídeos.

Hoy 16 de junio, cuando han pasado dos semanas de su último single (ya la echábamos de menos), Minaj vuelve con un nuevo tema titulado ‘Realize’, que se incluye en el nuevo disco del rapero 2 Chainz, ‘Pretty Girls Like Trap Music’, que sale hoy a la venta y en las plataformas de streaming y que incluye otras colaboraciones destacadas como las de Drake, Migos, Pharrell Williams o Monica.

‘Realize’ es efectivamente un número trap, de elegante producción sobre todo en los ritmos, en el que Minaj vuelve a defender su trono como reina del rap. Parece haber nueva pulla a su enemiga Remy Ma (“ella se quiera sentar en mi trono / pero no puede soñar ni en ser mi heredera”), pero más obvias son las referencias en la letra a DJ Khaled y Lil Wayne (“Asahd Khaled with the cloth, Dwayne Carter on the north”) y a su récord de mayor cantidad de entradas en Billboard Hot 100, que ha arrebatado a Aretha Franklin (“llevo ganando ocho años, por lo menos respétalo […] he superado el récord de Aretha”).

Curioso lo fuertemente que atesora Nicki este récord cuando casi ninguno de sus singles recientes ha sido un éxito real… Eso sí, a curranta no le gana nadie. ¿Nos vemos dentro de dos semanas para comentar el videoclip de ‘Realize’?