Se reanuda el goteo de noticias relacionadas con el nuevo disco de Lana Del Rey. ‘Stove‘ ya estaría casi acabado y su autora no solo ha revelado que su envío a imprenta es inminente, sino que ha mostrado su supuesta portada de corte floral, con Lana posando en medio.

La imagen está subida dentro de un carrete de nueve fotos y aparece en noveno lugar. En el décimo figura la imagen de un vinilo desconocido. En su texto, Lana revela que, aparte de ‘Stove’, con los años ha emergido un «disco secundario», que sería el que aparece en esa última imagen. Un trabajo que define como «una especie de comentario sobre todo lo que ha estado pasando, la paciencia que ha hecho falta y la confianza que he tenido que tener para entender que no todo lo que no funcionaba era culpa mía».

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Sobre ‘Stove’, Del Rey asegura que el álbum «es precioso y permanece exactamente como fue concebido». Lo llega a definir como «un disco clásico», del que el público ya conoce una buena parte gracias a sus conciertos, «aunque no todas las canciones». La cantante aprovecha para agradecer la implicación de todos los colaboradores que han participado en el proyecto.

Sin embargo, el verdadero giro del mensaje llega cuando explica que, durante el largo proceso de creación, fue tomando forma otro álbum distinto. Según cuenta, ese «disco secundario» nació casi de manera inevitable y reúne canciones surgidas de las dudas, la esperanza y la necesidad de empezar de cero. Si ‘Stove’ estaría arraigado en el crecimiento y la alegría, este segundo trabajo estaría «salpicado» por composiciones nacidas de la incertidumbre, aunque también de la comprensión de que los nuevos comienzos implican empezar completamente desde cero.

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Lana añade que necesita aproximadamente un mes más para terminar de ensamblar este segundo proyecto y enviar ambos álbumes a fabricar en vinilo. «Ha llevado el tiempo que tenía que llevar», escribe, antes de agradecer de nuevo la paciencia de sus seguidores. La artista concluye describiendo ambos discos como «dos de las piezas de las que me siento más orgullosa».