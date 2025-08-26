Lana Del Rey dice que su disco ‘Stove’ saldrá en enero de 2026

Lana Del Rey cambia de planes respecto a su próximo álbum, que ya no se titulará ‘The Right Person Will Stay’, sino ‘Stove’, y saldrá en enero de 2026. O eso dice la artista en su recién publicada entrevista con W Magazine.

La portada del editorial puede dar de qué hablar por su evidente estética “tradwife”, de moda últimamente. El título de ‘Stove’ («cocina» o «estufa»), por su significado doméstico, de alguna manera se relaciona con esta nueva tendencia estética.

Lana ha explicado que ‘Stove’ iba a salir antes -la fecha inicial era mayo de este año- pero que su lanzamiento se ha retrasado porque decidió añadir seis canciones nuevas. Debido a que las letras son personales, han “necesitado tiempo” para completarse.

‘Stove’ seguirá siendo un disco de country, al menos. Lana reconoce que puede estar llegando tarde a la tendencia: “La mayor parte del álbum tendrá un aire country. Hace ocho años, cuando quería hacer un disco country, nadie pensaba en el country. ¡Ahora todos se están yendo al country! Me he preguntado: ¿Debería jubilar todas mis botas de piel de serpiente? ¿Debería guardar mis sombreros vaqueros en una bodega?”

Una de esas seis nuevas canciones añadidas al disco anteriormente conocido como ‘Lasso’ podría ser ‘All About Ethel’, que Lana ha adelantado en Instagram y es un diss track dedicado a Ethel Cain, a quien acusa de “burlarse” de su peso en unos mensajes publicados en internet hace años.