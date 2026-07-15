Vicco vuelve a por el hit del verano con un irresistible ‘Tiramisú’

En los años transcurridos desde el pelotazo de ‘Nochentera’, el repertorio de Vicco se ha caracterizado más por la intención de asentar una marca y un sonido -ese synth-pop melancólico- que por intentar repetir a la fuerza el éxito de la que ha sido una de las mayores canciones del pop español del último lustro.

En ese sentido, hemos conocido singles tan dignos como ‘tequiero’, junto a Abraham Mateo, la inesperadamente conmovedora ‘Como Britney’ o los incluidos en aquel disco, ‘Noctalgia‘, que convencía casi al completo.

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El nuevo single de Vicco es probablemente su intento más evidente de construir un hit del verano desde ‘Nochentera’. La buena noticia es que ‘Tiramisú’ está lejos de ser una copia de aquel tema y logra destacar por méritos propios.

Esta vez, Vicco recurre a un sonido disco-funky muy divertido que incluye cuerdecillas, graciosos efectos de sonido -como el tintineo que aparece en la segunda estrofa-, una dosis prudente de auto-tune y, sobre todo, una construcción pop muy agradecida que, como si estuviéramos en los 2010 -ahora que vuelven a ponerse de moda-, recurre a la clásica estructura de dos estribillos. El resultado es una canción que se siente completa, en lugar de construida a base de retazos pensados para viralizarse después en TikTok.

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La producción, aunque no está exenta de detalles, nunca eclipsa una melodía súper pop que resultará demasiado familiar para los oyentes más exigentes, pero perfectamente válida para quienes no buscan en ella más que una canción fresca que quemar durante el verano.

Una canción muy Aitana tanto en sonido como en construcción. La única pega es que recurra a una letra que incluye rimas con tanto colorinchi como «volando pa’ Hawái / ya no pienso en tus eyes-eyes / y me siento súper nice» y que fuerzan el gancho. Claro que no seremos nosotros quienes cuestionemos el instinto para fabricar hits de la autora de ‘Nochentera’.

