Vicco acierta al construir más marca que hits

Vicco continúa en el top 10 oficial español con la inenarrable ‘Nochentera’. La canción que no logró representar a España en Eurovisión sí ha calado en el imaginario colectivo y está asentada ya como doble platino dado su escandaloso volumen de reproducciones.

La cantante catalana podría haberse echado a dormir durante un año, o como mínimo, todo el verano, interpretando ‘Nochentera’ en toda gala del Orgullo que se terciara. Por suerte, no está siendo el caso. Vicco está sacando más singles. La mala noticia es que parecen estar pasando un poco desapercibidos, devorados por ‘Nochentera’ y por no sonar exactamente al imperativo de Éxitos España. La buena es que molan, y están asentando la marca Vicco, como definitivamente deudora de los años 80.

Recapitulando, la cantante no siempre fue así. Ya nos hemos olvidado de su presentación en la gala O de Benidorm Fest. Pero seguimos encontrando entre sus canciones más escuchadas ‘Un trago de ti’, de ritmo jamaicano, y ‘Quédate’, una canción de guitarrita y playa, al estilo de aquellas canciones con ukelele que hace unos años llenaban los anuncios de cerveza. Nada que ver con el presente.

En ese sentido, es un acierto que Vicco esté haciendo de los años 80 su marca, porque no hay tantos artistas que hayan tirado por ahí renunciando a la moda reggaeton; y porque tales sonidos hacen posible que nos la imaginemos cantando en los mismos escenarios que Miss Caffeina y Varry Brava, no solo en el Orgullo.

Hace unas semanas, ‘Me muero x ti’, una composición que había escrito con Andrés Goiburu, y producían entre los dos, iba por ahí. En sintonía con ‘Nochentera’ rimaba «noche» con «coche» y hablaba de «copas de más». Era un pequeño tiro de electropop que compartía cierta melodía con ‘Nochentera’ en la segunda estrofa, y también con ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro.

Y ahora ha presentado ‘Todo me da igual’, nuestra «Canción del Día» hoy, algo más independiente de sus influencias, pero aún coherente con su estética. De alguna manera, genera ganas de escuchar un disco entero. Se trata de una composición de Victoria Riba, o sea, ella misma, junto a Joan Valls y Ruben Perez Perez, es decir, KICKBOMBO. Es el mismo equipo con el que construyó ‘Nochentera’. Y no solo pega en lo musical. Esa mención a un «ca (brón)» tiene las mismas posibilidades de pegarse que el ya mítico «y me pongo pibón».

Desde Sony añaden que «si en Me muero x ti veíamos la idealización de un amor que comienza, en Todo me da igual se nos muestra la otra cara de la moneda, la liberación». Parece haber cierta intención de incluso elaborar un pequeño discurso conceptual que ya tenemos ganas de saber cómo va a continuar, por mucho que las listas prefieran seguir entregadas a otros estilos (y a ‘Nochentera’).