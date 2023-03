Vicco inaugurará nueva era con ‘Me muero x ti’

Vicco ha anunciado nuevo single. ‘Me muero x ti’ sale este viernes 31 de marzo y parece que su vídeo traerá inspiración marciana (la portada recuerda a una escena del videoclip de ‘Oops!…I Did it Again‘ de Britney Spears).

Con ‘Me muero x ti’, Vicco inaugurará nueva etapa profesional: «‘Me muero x ti’ es la primera canción que compuse para esta nueva etapa, con este tema conseguí desbloquear mi inspiración en cuanto a mi música. Después de muchos años componiendo para otros me había olvidado un poco de mi esencia». En cuanto a la letra, explica: ‘Me muero x ti’ habla de amor, que es algo que vais a ver mucho en mi música. Me vais a conocer más como artista y como persona. Estoy feliz de que por fin después de un año y medio todo esto vea la luz. Esta nueva era se viene fuerte».

El momento es perfecto para Vicco, pues ‘Nochentera’ continúa fuerte entre los singles más escuchados del país, en el número 7 de Promusicae y en el 11 de Spotify España. Es excepcional que una canción puramente pop como ‘Nochentera’ triunfe en unas listas inundadas de reggaetón, pero el gancho de ‘Nochentera’ fue evidente desde el segundo cero. Tan pegadiza es la canción que Vicco tuvo que pedir perdón por haberla escrito. Es la ganadora moral de Benidorm Fest 2023.

