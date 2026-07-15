‘Michael’ sigue batiendo récords

El biopic de Michael Jackson que termina en los tiempos de ‘Bad’ -todo el mundo espera una segunda parte– ha seguido batiendo récords este verano. Ya en junio se convertía en el biopic musical más exitoso de todos los tiempos, al superar los 911 millones de dólares recaudados por ‘Bohemian Rhapsody’.

Ya va por los 1.000 millones, pese a las críticas nefastas de la cinta: 38% en Rotten Tomatoes y 39/100 en Metacritic. En España casi 3,3 millones de espectadores han generado 24 millones de recaudación, siendo indudablemente uno de los grandes booms de 2026.

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El director Antoine Fuqua ha celebrado los 1.000 millones de dólares en recaudación, indicando que es un reconocimiento «humilde» a «los increíbles productores, elenco, equipo técnico y socios». «Este logro pertenece a todos aquellos que se unieron para honrar a uno de los artistas más grandes que el mundo haya conocido jamás (…) Este hito histórico es testimonio del poder perdurable del cine para unirnos y es un capítulo de la historia del cine que jamás olvidaré».

Tres meses después del estreno de ‘Michael’, 7 canciones continúan en el Global Diario de Spotify, encabezadas por ‘Billie Jean’, que ha sido número 1 de esta tabla durante 19 días y aún continúa en el número 6.

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Otros temas que continúan fuerte en la lista diaria son ‘Beat It’ (14), ‘Chicago’ (40), ‘Don’t Stop Til You Get Enough’ (61), ‘Human Nature’ (70), ‘Smooth Criminal’ (122) y ‘Bad’ (162).

Además, tanto ‘Thriller’ como ‘Bad’ aparecen destacados en las listas de álbumes más populares cada semana. En la lista Global Semanal de Spotify, ‘Thriller’ aparece en el puesto 4, por encima del nuevo álbum de Madonna (ha llegado a ocupar el 2º lugar); dos ediciones distintas de ‘Bad’ están en los puestos 17 y 18; ‘Off the Wall’ en el 84; ‘XScape’ en el 129; y ‘Dangerous’ en el 200.

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Con todos estos datos, Michael Jackson se sitúa como el 5º artista más escuchado del mundo en Spotify, cuando hace unos años era fácil verle rondar el top 75.

