«I don’t wanna be French»: Lady Gaga se cuela en el Mundial

Tras el 2-0 de España contra Francia y el pase de la selección a la final del Mundial, TikTok ha encontrado una nueva banda sonora para la celebración. ‘Bad Romance’ de Lady Gaga se ha convertido en una especie de himno no oficial de la victoria española por una curiosa confusión con la letra de su estribillo.

El motivo no tiene nada que ver con el fútbol, sino con un mondegreen, el nombre que recibe ese momento en el que entendemos mal la letra de una canción. En el estribillo del clásico de 2009, Gaga canta «I don’t wanna be friends» («No quiero que seamos amigos»), aunque a muchos les suena exactamente igual que «I don’t wanna be French» («No quiero ser francés»).

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Con la rivalidad entre España y Francia como contexto, internet ha hecho el resto. Especialmente TikTok se ha llenado en las últimas horas de vídeos de la celebración española, de los jugadores franceses abandonando el campo y hasta de bromas que sustituyen el cruasán por una tostada con tomate y jamón al ritmo de ‘Bad Romance’, tal y como relata Eldiario.es.

‘Bad Romance’ incluso se ha colado en el top 100 de las canciones más escuchadas en España en Apple Music gracias al fenómeno viral, concretamente en el puesto 90. La plataforma no mueve tantos usuarios como Spotify, pero tampoco es un logro menor.

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Por supuesto, Lady Gaga nunca dice «I don’t wanna be French». Pero eso no ha impedido que ‘Bad Romance’ vuelva a sonar por todas partes. Este mismo año, JENESAISPOP la ha elegido la mejor canción de toda la carrera de Lady Gaga, en un especial sobre su carrera.