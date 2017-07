Gretchen protagoniza el “lyric video” de ‘Swish Swish’ de Katy Perry

A la espera de un vídeo oficial para ‘Swish Swish’, el tercer single de ‘Witness’ de Katy Perry, se estrena hoy un “lyric video” para la canción por un lado protagonizado por Gretchen y una corte de bailarines en algún punto intermedio entre los 80 y los 90 y por otro por pelotas y canchas de baloncesto, en sintonía con la letra de la canción. El tema, que es una respuesta a “haters”, recibe su nombre del tipo de canasta que no toca el aro.

Gretchen es una cantante, actriz y bailarina brasileña, conocida desde finales de los años 70 y principios de los 80. Su perfil en cine infantil, sus posados desnuda y últimamente el mundo del reality parecen situarla en un perfil a medio camino entre Alaska y Leticia Sabater, si bien si en los últimos tiempos se ha hecho famosa ha sido por aparecer en multitud de gif’s y memes de la red. Un articulista de Buzzfeed publicaba en 2016 algunos de ellos, situándola como “la mujer del año en internet”. De hecho Nicki Minaj, invitada en este tema, preguntaba hace 3 meses en Twitter quién era Gretchen y por qué estaba en “todos los gifs” que le pasaban.

Un divertimento para Nicki y Katy y sus seguidores (y los de Gretchen) que no sabemos si rescatará ‘Swish Swish’ de las posiciones bajas que ocupa en las listas de medio mundo. Actualmente es número 51 en el global de Spotify, y con lo que parece que Katy Perry sí va a apuntarse un “tanto” es con el ‘Feels’ que ha grabado junto a Calvin Harris, top 10 en la mencionada lista mundial de la plataforma de streaming, e inminente top 10 en Reino Unido, asistida por su refrescante vídeo.

😭😂😂 man can someone tell me WHO this lady is?!?!! This lady been in EVERY other GIF for like the last 6 months. Like I jus…😂 https://t.co/fwnerDbLVq

— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) March 27, 2017