Liam Gallagher prefiere “comerse su propia mierda” que ir a ver a U2 “y su telonero”

Este año se celebran los 30 años de ‘The Joshua Tree’, el álbum más exitoso de la carrera de U2, que la banda irlandesa está celebrando con una gira mundial. La gira ha pasado en mayo y junio por Estados Unidos y Canadá, con teloneros de lujo como Mumford & Suns y The Lumineers, y este mismo fin de semana ese tour llega a Europa. En concreto la primera fecha es el sábado 8 de julio en Londres.

Un usuario de Twitter ha preguntado a Liam Gallagher si iba a ir a la gira, y en concreto a su telonero. La pregunta es toda una provocación, pues el telonero de esos primeros conciertos no es otro que su hermano Noel Gallagher, con el que no se habla desde la separación de Oasis. Y Liam ha dado justo la contestación a la altura que se esperaba: que no piensa ir a ver a esa panda de “jodidos pringados” (la expresión usada de “beige fucks” no tiene ningún tipo de desperdicio como podéis observar en Urban Dictionary). Y mejor: que prefiere comerse su propia mierda. Después ha añadido que le parecen “rock de ricachones” (“toff rock”).

Noel Gallagher será también el telonero de la parada barcelonesa del 18 de julio de la gira de U2, para la que están todas las localidades agotadas. Por su parte, Liam Gallagher publica su primer disco en solitario en octubre, que ha presentado antes con dos singles y presentará en vivo en el FIB y en Dcode.

I'd rather eat my own shit than than listen to them bunch of beige fucks as you were

— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 4, 2017