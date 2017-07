Britney Spears, acosada por los fans durante su visita al Muro de las Lamentaciones en Tel Aviv

Este lunes Britney Spears ha cerrado su gira asiática en el parque Yarkon de Tel Aviv, Israel, donde ha actuado frente a unas 55.000 personas según Times of Israel. Es el mismo concierto que el pasado mes de abril provocó el retraso de las elecciones primarias del Partido Laborista israelí, que se celebraban el mismo día y se pospusieron al siguiente por motivos de logística.

Durante su visita a Tel Aviv, Spears visitó el Muro de las Lamentaciones, al que solo puede accederse a pie, acompañada de su equipo de seguridad, y arrastró con ella a hordas de fans emocionados por verla en persona. El vídeo del momento en que Spears entra en uno de los túneles del muro da angustia. De hecho, un medio israelí informó el lunes que Britney canceló una comida con el primer ministro israelí, Banjamin Netanyahu, y su mujer debido al caos sufrido en el Muro, sin embargo según NME los representantes de Spears niegan que esta reunión estuviera confirmada.

Spears ha sido noticia recientemente por cantar ‘Cumpleaños feliz’ a capela en Singapur, pocos días después de revelar a un medio israelí su malestar con que la gente crea que no canta en directo. La autora de ‘Glory’ le dedicó la canción a su guardaespaldas.

Britney Spears' arrival in Jerusalem has created chaos forcing her to cancel her meeting with the prime minister pic.twitter.com/m6mEg5Qm1p

— ㅤㅤㅤㅤ (@TheGloryBritney) July 2, 2017