Britney Spears, “cabreada” con que la gente piense que solo hace playback, dice que usa “un poco”

Britney está de gira por Asia y ha concedido una entrevista a un medio israelí donde ha hablado de uno de los asuntos más peliagudos de su carrera: el playback. La cantante es conocida por usar pregrabados durante sus conciertos, que se componen sobre todo de coreografías, pero también por hacer playback incluso durante sus baladas, sentada. El medio entonces pregunta a Spears sobre el uso de playback en sus directos y esta contesta: “me alegra que me hagas esta pregunta porque mucha gente cree que solo hago playback porque bailo un montón en los conciertos, pero la verdad es que tengo un poco de playback, es una mezcla de voz en directo y playback”. La cantante continúa: “Me cabrea este asunto porque me rompo el culo bailando y cantando al mismo tiempo en el escenario y nadie me lo reconoce”.

Aunque es verdad que Britney no es la única persona en la industria de la música que usa pregrabados durante sus conciertos, de la misma manera que también es cierto que son pocos los artistas que, como Spears, ofrecen conciertos coreografiados de principio a fin en los que el uso de pregrabados es un requisito por cuestiones de respiración, alguien debería recordarle o directamente contarle a Britney que lo que cabrea a mucha gente -como a las hordas de fans australianos que abandonaron su concierto en 2009 por el uso del playback- es que su voz no se oiga absolutamente nada en directo. Si Britney canta en vivo, como asegura que hace, desde luego no lo parece.

En otra entrevista, esta vez para un medio de Tailandia, Spears se ha sincerado sobre sus años malos hace una década. “Tendría que haber descansado más y haberme ocupado mejor de mi salud mental”, ha dicho. “Se tomaron muchas decisiones en mi nombre, que yo no tomé, y en ciertos momentos intenté complacer a todo el mundo porque yo soy así. A veces miro atrás y pienso: ¿en qué demonios estaba pensando?”

Britney también ha aclarado sus extrañas palabras sobre la comida “étnica” de Singapur. La cantante dice que se refería a unos “huevos fríos” populares en el país. “Me sirvieron huevos fríos como tres veces y tenía tanta hambre… ¡y no puedo con los huevos fríos! Así que usaron esa frase como si estuviera diciendo que no me gusta comer comida de fuera, cuando yo amo la comida, la comida es mi mejor amiga”. Aclarado pues.