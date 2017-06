Britney Spears no quiere probar tu “comida étnica”, muchas gracias

Britney Spears está gira por Asia (nada de Europa finalmente) presentando su concierto ‘Piece of Me’. La cantante ha visitado Japón, Corea del Sur, Taiwan, Filipinas y Tailandia (donde actúa el viernes). Le esperan conciertos en Hong Kong, Singapur e Israel antes de regresar a Las Vegas, donde su residencia de conciertos llegará a su fin en fin de año.

En promoción de su visita a Singapur, donde actúa el 30 de junio, la autora de ‘Glory’ ha concedido una entrevista para un medio local tan extraña que de hecho parece inventada o realizada en base a declaraciones que Britney podría haber hecho. Pero no, parece que es real y que Britney se ha vuelto a superar, esta vez opinando sobre la comida local filipina, que asegura no tener ningún interés en probar. Sus palabras textuales han sido: “no me atrae probar tu comida étnica, prefiero las hamburguesas con queso”.

Al margen de lo cuestionable de estas declaraciones, concretamente del uso del término “étnico” para hablar de comida, Spears también tiene buenas palabras para sus fans asiáticos: “siempre que vengo aquí no sé cómo actuar, todo el mundo es tan amable y hospitalario, incluso te reciben con reverencias”. Eso sí, Britney vuelve a soltar una perlita preguntada por la última vez que visitó Singapur, en 1998, poco antes de hacerse famosa: “eso fue hace mucho tiempo, cuando mi primer disco. Recuerdo palmeras. Fue un viaje extraño y divertido”. ¿…OK?

Os dejamos con el raro documento de Britney cantando en Singapur en los albores de su carrera. Britney canta ‘…Baby One More Time’, ‘Sometimes’ y ‘You Got it All’, este último original de The Jets y que en su versión grabada aparecería en una edición especial del segundo álbum de Spears, ‘Oops!…I Did it Again’, publicado en 2000.