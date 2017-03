Britney Spears confirma (mini) gira internacional: casi sin posibilidades de venir a España

Britney Spears ha confirmado gira internacional en verano. Lo ha hecho en Twitter, donde ha escrito que está “emocionada” por salir a actuar “al extranjero”. De momento hay dos fechas asiáticas confirmadas, el 15 de junio en Manila, Filipinas y el 3 de julio en Tel Aviv, Israel. Ambas fechas están disponibles en su página oficial de Facebook.

El tabloide Daily Star, que presume de haber publicado exclusivas de Spears en el pasado, como la de su actuación en los MTV Video Music Awards de 2016, sitúa la gira también en Australia, Japón, Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra. En este último país, Spears actuaría, según el tabloide, durante la serie de conciertos que prepara el estadio O2 de Londres por su décimo aniversario en junio y para los que ya se ha confirmado la presencia de Céline Dion, Ed Sheeran, Jamiroquai y alt-J.

Hay que destacar que los pósters oficiales de esta gira no incluyen el nombre de la residencia que Spears desarrolla actualmente en Las Vegas, ‘Piece of Me’, la misma que la ha mantenido completamente aislada de sus fans internacionales (los que no han volado a Estados Unidos para verla) desde 2013. Esto podría significar que se planea renovar el espectáculo para su puesta en escena mundial, aunque no parece que vaya a haber mucho margen de renovación teniendo en cuenta que Spears estará en Las Vegas hasta bien entrado el mes de mayo y que vuelve en agosto.

La última vez que Spears realizó una gira internacional fue en 2011, cuando presentó ‘Femme Fatale’ por todo el globo, lo que incluyó fechas en Europa… pero ninguna en España. De hecho, Spears no actúa en España desde 2000, cuando visitó Barcelona para presentar su segundo disco, ‘Oops!…I Did It Again’. ¿Qué posibilidades hay, pues, de que Spears venga a España en 2017? Pocas. Y no es tan raro que un artista de fama mundial ignore España en las giras, pues las últimas de Drake, Justin Timberlake, P!nk o Nicki Minaj no pasaron por aquí, pero no puede decirse que la popularidad de Spears sea igual de saludable que la de los artistas mencionados: ‘Glory’ no superó el medio millón de unidades a nivel global y ‘Make Me’ se ha quedado algo estancada en torno a los 70 millones de reproducciones en Spotify. Por lo tanto es normal que sus giras sean más cortas, visiten menos países aún y que no lleguen a nuestro país por razones geográficas o lo elevado del IVA cultural y para los espectáculos en vivo (21%) en comparación al de otros países, además mejor geolocalizados. En otras palabras, si Britney visita 3 países europeos, uno de ellos no va a ser el nuestro.

Mientras la división española de su promotora Live Nation nos informa de que no hay planes de que su gira visite nuestro país, existe una petición online para que Britney vuelva a España por primera vez en 17 años que de momento han firmado 800 personas.