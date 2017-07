Wolf Alice sorprenden con su nuevo single, ‘Don’t Delete the Kisses’

Wolf Alice no van a actuar en Mad Cool como se anunció en principio, pero lo cierto es que llegamos a las fechas de celebración del festival madrileño conociendo un par de temas del que será su segundo disco, la continuación del exitoso ‘My Love Is Cool’. Si hace unas semanas pudimos escuchar el primer single, el corto y rabioso ‘Yuk Foo’, ahora el cambio es radical.

El nuevo single de Wolf Alice se llama ‘Don’t Delete the Kisses’ y sorprende por su fondo mucho más ambiental, con una parte de la letra realmente susurrada y recitada y otra gritada por Ellie Rowsell en plan “riot-grrrl” épica, realzando el in-crescendo de la canción. El propio Matt Wilkinson de Wolf Alice ha descrito el tema como “el que más ha usado los sintetizadores” de toda su carrera.

Por su parte, en declaraciones dadas a Beats1 y recogidas por el NME, Ellie ha descrito muy bien el tema así: “Siempre he querido intentar hacer una de esas canciones para sacar la cabeza por la ventana en un viaje largo. Y quería intentar ese tipo de canción de amor de “no reprimir nada” con mi propia mano”.

Como veis, nada que ver con ‘Yuk Foo’, ¿verdad? ¡Pues solo una canción las separa en la secuencia de ‘Visions of a Life’, a la venta el 29 de septiembre.

1. Heavenward

2. Yuk Foo

3. Beautifully Unconventional

4. Don’t Delete The Kisses

5. Planet Hunter

6. Sky Musings

7. Formidable Cool

8. Space & Time

9. Sadboy

10. St. Purple & Green

11. After The Zero Hour

12. Visions Of A Life