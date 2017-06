Wolf Alice, entre Hole y los Blur de ‘Song 2’ en ‘Yuk Foo’

Wolf Alice se han hecho un nombre gracias a su recuperación del sonido post-grunge de los 90, de Garbage a las riot grrls, en canciones como la estupenda ‘Bros’. El grupo había cancelado su actuación en Mad Cool, pero anunciado que compartiría algo de nueva música esta semana. Así ha sido. A última hora de este lunes aparecía en las plataformas de streaming su nuevo single, ‘Yuk Foo’. Se trata de una ruidosa canción de poco más de 2 minutos de duración muy influida por los primeros Hole, pero también con un puntito a las sonoridades de los Primal Scream más rockeros, los Yeah Yeah Yeahs más rockeros y los Blur más rockeros.

Además, los autores del exitoso ‘My Love Is Cool‘, editado hace un par de años, han compartido los datos de su próximo disco, si bien todavía habrá que esperar bastante para oírlo. ‘Visions of a Life’, que ha sido producido por Justin Meldal-Johnsen (Paramore, Beck, Nine Inch Nails), saldrá a la venta el 29 de septiembre, ya tras todo el verano. El grupo ha anunciado una gira europea, de momento sin parada en España.

‘Yuk Foo’ será la pista 2 como puedes ver en la secuencia ya desvelada del largo:

1. Heavenward

2. Yuk Foo

3. Beautifully Unconventional

4. Don’t Delete The Kisses

5. Planet Hunter

6. Sky Musings

7. Formidable Cool

8. Space & Time

9. Sadboy

10. St. Purple & Green

11. After The Zero Hour

12. Visions Of A Life