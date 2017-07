‘The Man’, el single de los Killers tiene más aristas de las que aparenta

Parte de la redacción evalúa el single nuevo de The Killers, que esta noche presentan en Bilbao BBK Live.

“Quizá ‘The Man’ ha tenido la mala suerte de coincidir en el tiempo con ‘Everything Now’ de Arcade Fire, de pretensiones e inspiración similares. Pero el nuevo single de The Killers, aunque menos inmediato, ha terminado siendo para mí casi tan atractivo y adictivo como el de los canadienses. En su mezcla de rock y discofunk con toques robóticos a lo Daft Punk, personalmente adoro los guiños a los Bee Gees de ‘Saturday Night Fever’, también por lo que evoca: considerando que su letra se burla de los que claman por la preponderancia de la masculinidad heterosexual, parece muy apropiado referenciar a un personaje como Tony Manero, lleno de androginia pero que, en realidad, era adalid de la hombría más chusca. Un buen primer single”. Raúl Guillén.

“Asumiendo que no van a volver al sonido de ‘Human’ y ‘Spaceman’ y quizá no sería lo mejor que podrían hacer, teniendo en cuenta cómo le va a Stuart Price como productor de Pet Shop Boys, es una alegría que The Killers vuelvan a apostar por los sintetizadores. También lo hacen por las guitarras, resultando en un single ochentoso, apto para fans del pop y del rock de la época y aparentemente irónico. Brandon Flowers siempre ha sido un letrista un tanto críptico, pero aquí es más claro que nunca. O parecía. Casi lo único que choca de su parodia es la nota de prensa de Universal: “Vemos cómo Brandon echa la vista atrás al joven nominado a un Grammy por su debut ‘Hot Fuss’ y cómo se reconcilia con el Brandon de hoy”. ¿Ah, sí? ¿Entonces, está parodiando su exceso de testosterona anterior? ¿Por qué ha de reconciliarse con el Brandon de hoy? Mmmm…”. Sebas E. Alonso.

“La fusión de rock y disco de ‘The Man’ es muy apetecible, pero la canción es un triunfo primero por su acertada sátira de la figura de hombre patriarcal, llena de humor, y segundo porque refleja magistralmente la fase de autoengaño que separa a una persona de creerse su propio papel a darse cuenta de que en realidad es un absoluto fracaso. Casi pueden oírse las lágrimas de Flowers aflorar cuando canta “tengo noticias para ti, cariño, estás ante el HOMBRE” en un intento de autoconvencimiento demasiado fútil, para el que Flowers ya no alberga fuerzas. En ese punto intermedio existe esta canción que no podría ser más patética en el mejor de los sentidos y que supone un gran regreso para The Killers”. Jordi Bardají