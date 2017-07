Hinds cantan por primera vez en español para la banda sonora de ‘Cars 3’, de Pixar

Como el propio grupo madrileño había revelado en los últimos días en sus redes sociales, Hinds son las intérpretes de ‘A rodar’, el que se está presentando como la canción principal de la banda sonora original de ‘Cars 3’, la nueva secuela de la franquicia de Pixar protagonizada por el célebre Rayo McQueen que se estrena el próximo viernes, 14 de julio. No es la primera vez que artistas de perfil medio alternativo, medio mainstream presta su voz e imagen para una película de Pixar: recordemos que Russian Red cantó ‘Volaré’ para la banda sonora de ‘Brave (Indomable)’.

‘A rodar’ supone, además, la primera vez que el cuarteto femenino canta en castellano, pese a ser su lengua materna, pues todas sus canciones hasta hoy estaban cantadas en inglés. La canción no es original de Hinds, sino que se trata de una adaptación del original que la joven artista ZZ Ward –onda Taylor Swift pre-‘1989’– ha escrito e interpretado, con la colaboración de Gary Clark Jr. La canción ha sido presentada con un clip que, lógicamente, alterna imágenes de las aventuras del bólido de carreras y sus colegas con las cuatro chicas en torno al micrófono de un estudio cantando frases como “siempre soñé en mi habitación con todo lo que iba a hacer yo, pero no me ponía al volante” o “vivo la vida al 100%, aunque esté rojo seguiré, le piso a fondo y a correr”. Y en la DGT, ¿qué opinan de esto?

A pesar de que no han cesado en ningún momento de girar por todo el mundo, llenando allá donde fueran (incluido un set en el pasado Coachella), Hinds ya han terminado la grabación de su segundo álbum, que han mezclado en Nueva York con el prestigioso Shawn Everett (Weezer, John Legend, Broken Social Scene, Alabama Shakes –con los que ganó un Grammy por ‘Sound & Color’–). Por tanto, la continuación del notable y exitoso ‘Leave Me Alone’ podría llegar incluso antes de que acabe este año. En cuanto a su tour incesante, solo se prevén dos fechas en nuestro país en los próximos meses: la primera, el 29 de agosto en Ibiza Rocks; la segunda, el 9 de septiembre en el club Dabadaba de Donosti, junto a Los Nastys.