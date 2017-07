David Summers dice que no se aceptó a Hombres G en La Movida por “ser pijos” y “no gays”

Por si fuera poco polémica su gira junto a Taburete, David Summers de Hombres G ha concedido una entrevista a El Mundo (Todología) en la que la justifica y deja un par de polémicos titulares. Sobre salir de gira con el hijo de Bárcenas, indica: “Vamos a revisar ahora a los padres de todos los músicos, que seguro que habrá alguno que no tenga una vida ejemplar. Qué culpa tienen los chavales… Habría sido muy feo y cobarde decirles que no me voy de gira con ellos por ese motivo”.

Aunque lo mejor de la entrevista viene cuando se trata de ahondar en las extrañas letras de Hombres G. Aquella que “se fue con un niño pijo”, la protagonista de ‘Devuélveme a mi chica’, se acaba de separar y Summers nunca le perdió la pista en su barrio del Parque de las Avenidas. El cantante presenta ‘Marta tiene un marcapasos’ como “una mezcla de ‘Alien’ y la Pasionaria” y recuerda que lo de “las chicas cocodrilo” viene del “histerismo de las fans”, que aún vive en sus shows a sus 53 años.

Pero el titular viene cuando el periodista le pregunta cómo se pudo ir la protagonista de ‘Devuélveme a mi chica’ con un niño pijo, cuando los pijos eran ellos a ojos del público: “Porque no íbamos disfrazados como los de La Movida, salíamos al escenario igual que vamos por la calle, sin disfrazarnos. Necesitaban meternos en un cajón y fue el de los pijos”. El periodista insiste: “Pues pensaba que os habían echado de La Movida por pijos”. Summers responde: “Y porque vendimos medio millón de discos y eso no encajaba. Por envidia. La Movida lo que pasa es que era una especie de movimiento gay. Era muy gay. Nosotros no nos sentíamos ahí. Nunca hemos sido gays. No nos sentíamos en ese ambiente”.

La Movida madrileña incluyó, además de a artistas que también vendieron medio millón de discos, como Alaska y Dinarama con ‘Deseo carnal’, editado meses antes del primer disco de Hombres G, a algunos artistas abiertamente gays como Almodóvar & McNamara, otros que muy a toro pasado pudieron salir del armario, como Dinarama o Bernardo Bonezzi; otros que jugaron con la ambigüedad o hablaron de homosexualidad, como Mecano, La Mode o Parálisis Permanente; pero muchos también totalmente heterosexuales, como Gabinete Caligari, Los Secretos, Golpes Bajos, Radio Futura, Aviador Dro, Los Nikis, Los Toreros Muertos o Nacha Pop.

Summers habla también de la polémica a posteriori por su frase “voy a vengarme de ese marica”: “Nos acusaron de homófobos. Yo flipé, pero de eso me di cuenta años después. También un día, como hace 10 años, estábamos tocando en México y oímos que un grupo se había quejado de que había un grupo homófobo en el Festival. ¡Cómo! ¡Por qué! Claro, ya empezaba la tontería de la corrección política y eso”. Sobre su opinión política, dice: “yo paso de políticos, paso de polémicas, yo estoy aquí para hacer canciones, para transmitir buen rollo a la gente”.