Quentin Tarantino dirigirá una película sobre los asesinatos de Charles Manson

Las tendencias de Google señalan en estos momentos a “Charles Manson” entre lo más buscado del día. Nosotros también pensábamos que por fin, dado el mal estado de salud que venía arrastrando en prisión, se había muerto. Pero no, no iba por ahí el tema. Al parecer, The Hollywood Reporter ha revelado que Quentin tarantino está implicado en un proyecto cinematográfico basado en los terribles asesinatos que el desequilibrado Manson y la secta que le seguía, denominada La Familia (a cuyas mujeres dedicó Emma Cline la notable novela ‘Las chicas‘ –2016–). Recordemos que en 1969 mataron a cuatro personas –entre ellos, la popular actriz Sharon Tate, entonces esposa del director de cine Roman Polanski–, crímenes por los que fueron condenados a cadena perpetua.

Tarantino, además de dirigir, será el encargado de escribir el guión de un film para el que ya se han deslizado algunos nombres del posible casting: suenan Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Samuel L. Jackson y Margot Robbie –en el papel de Tate–. De aquí al año que viene, cuando se prevé que comience el rodaje, probablemente sabremos más del elenco. Las producciones de Tarantino son tan codiciadas que, incluso, llegan a filtrarse sus guiones, como ocurrió con el de ‘Los odiosos ocho’. Sin embargo, tras asegurar que abandonaba el proyecto, finalmente acabó filmándolo y haciendo de él una buena película.

Cabe recordar que Charles Manson se labró una carrera musical que no pocos celebran y sus álbumes de pop folk acústico a lo Tim Hardin pueden ser escuchados fácilmente en Spotify. De hecho, su estancia en la cárcel no ha devaluado su interés por la música e intentó años atrás que Phil Spector, que compartía presidio con él, le grabara un disco.