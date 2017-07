Esta señora irlandesa se parece más a Beyoncé que la nueva estatua de cera de Beyoncé

Una simpática señora irlandesa se ha hecho famosa en todo el mundo esta última semana por imitar a Beyoncé en su reciente fotografía con sus gemelos recién llegados. La señora, que responde al nombre de Sharon Kellaway y es oriunda de Cork, dio a luz a sus propios gemelos, también niña y niño, el pasado mes de febrero, y tras ver la imagen de Beyoncé pensó que tenía que replicarla porque la original “no parecía real” [NdE: ¿sabe esta persona quién es Beyoncé?] Entonces se le iluminó la bombilla: “tengo los gemelos, tengo la manta y tengo el velo, unas pocas flores en el jardín… tenía todo lo que ella tenía, ¿así que por qué no?” Kellaway pensó que haría reír a sus amigos, pero nunca que sus imágenes se harían virales en todo el mundo. “Mi hijo de seis años hizo la foto: no tengo experiencia e igualmente he hecho un trabajo la mar de bueno”, ha dicho, orgullosa.

Quien seguramente no opine lo mismo son los fans de Beyoncé que han asistido estos días a la revelación de una nueva estatua de cera de la cantante en Madame Tussauds. La estatua da un poco de miedo, como suele ser costumbre en este tipo de creaciones, pero peor aún es que no se parece nada a Beyoncé, hasta el punto que parece sus autores se han esmerado para esculpirla lo más lejos posible de la realidad. Principalmente porque la estatua es blanca. Los usuarios de Twitter ya están sacando todo tipo de comparaciones: en realidad se parece a Lindsay Lohan, en realidad a Tinashe, más bien a Britney Spears o a Dinah de Fifth Harmony. A Beyoncé, desde luego no se parece.

Mientras, Beyoncé sigue con su vida y de hecho ya ha empezado a planear su próximo disco, por lo menos según palabras de la televisiva B. Scott, que en su podcast ha dicho que la cantante ha estado hablando con diferentes productores durante su embarazo. “He oído que Beyoncé está trabajando en su próximo álbum; de hecho está hablando ya con varios productores y hablando sobre su próximo look. Ya tiene una dirección clara para el disco y ha estado pasando imágenes a gente para que se entienda qué quiere hacer o cuál ha de ser su próximo look. Lo cual tiene sentido, porque Coachella habrá llegado antes de que te enteres!”