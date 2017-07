Dave Grohl de Foo Fighters explica por qué ha trabajado con el “puto genio” de Greg Kurstin

Foo Fighters publica nuevo disco, ‘Concrete and Gold’, el 15 de septiembre, un disco producido por Greg Kurstin, conocido por su trabajo con estrellas del pop que no tienen nada que ver con el rock duro como Adele, Sia o P!nk, y que incluye una colaboración de la “mayor estrella pop del mundo para Foo Fighters”, que perfectamente podría una de estas tres artistas, dada la participación de Kurstin en el álbum, que todavía no se ha desvelado.

Ahora, en una entrevista con Music Week recogida por NME, Dave Grohl ha explicado la elección de Kurstin para trabajar en su disco de manera muy elocuente e interesante: “Greg es un puto genio. Es un productor brillante y tiene la intuición sonora que no tiene nadie más. Le puedes decir “creo que necesitamos una parte de guitarra aquí”, y él te responderá, “¿sabes esa cara b del puto disco de Tubular Bells?, cuando en la segunda estrofa hay una cosa en el canal izquierdo que suena como pájaros en un árbol?” Y va el tío y lo hace”.

Gracias a Kurstin, dice Grohl, el grupo se ha propuesto esta vez hacer un disco “tremendamente duro en partes y totalmente lo opuesto en otras, con exuberantes secciones orquestales e interludios que son una locura”. Suena estupendamente, emocionante incluso, pero entonces… Adele está en el disco, ¿verdad? ¿O es Sia? ¿Es P!nk? ¿¡A que van a ser Lana Del Rey?