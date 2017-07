Gran parodia de una crítica de Arcade Fire en Stereogum… ¿hecha por Arcade Fire?

Como todos los aficionados a la música saben, Arcade Fire sacan su disco ‘Everything Now’ el próximo viernes 28 de julio. Como todos los aficionados al periodismo musical saben, el popular blog estadounidense Stereogum no tiene una sección de críticas musicales propiamente dicha, pero sí una sección llamada “Premature Evaluation” en la que opinan sólo de discos muy relevantes justo cuando salen o un poco antes.

Misteriosamente, ha aparecido online una web llamada Stereoyum, de diseño clavado a Stereogum, con una sección llamada “Premature Premature Evaluation” en la que se especula cómo será la “Premature Evaluation” del inminente disco de Arcade Fire en Stereogum. El fondo de todo esto es un artículo publicado por Stereogum hace un par de meses en el que decían que le veían mala pinta al nuevo disco de Arcade Fire en base al single ‘Everything Now’. El artículo se llamaba “¿os acordáis de cuando Arcade Fire eran buenos?”. Teniendo en cuenta la acidez y el juego de realidad y ficción que se gastan últimamente los autores de ‘Reflektor’, esta web en plan réplica solo puede ser obra de ellos.

El artículo bromea, no siempre con un humor demasiado fino, la verdad, sobre el contenido de la futura crítica de Stereogum, que hablará según ellos de la campaña de márketing del disco, dedicará bastante espacio a la contribución de Daft Punk y hablará de la conexión francófona entre ambas bandas. “Podríamos comparar las cabezas de papel maché de Arcade Fire con los cascos de Daft Punk, argumentando que Arcade Fire son como unos Daft Punk más bobos, menos cool, extremadamente serios y menos bailables, y señalando que la única conexión entre los grupos es un aura francés -un aura vago y difícil de localizar de lo francés, en el caso de Arcade Fire”, dice uno de los textos.

Al final concluyen que a pesar de que el largo no es tan bueno como ‘Funeral’ o ‘The Suburbs’, estará en la lista de lo mejor del año, “entre los puestos 8 y 14, unos puestos por debajo de lo de último de Father John Misty”. Destaca también la copia de Stereogum de los discos en “Heavy Rotation” y sobre todo la lista de noticias falsas relacionadas, con “Arcade Fire arruinados por un vídeo sin fin” a la cabeza, en algo parecido a The Hollywood Reporter. Stereogum todavía no ha publicado una respuesta.