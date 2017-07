Coldplay / Kaleidoscope EP

Coldplay publican este verano un EP que no está tan vinculado a su último disco ‘A Head Full of Dreams‘ como cabría esperar. Con uno de los temas presentados en el día del 40º cumpleaños de Chris Martin (‘Hypnotised’), suena más bien como un compendio retrospectivo de todas las vertientes que hemos conocido de la banda británica. Aquí hay lugar para el amor, para la autoayuda, para la política, para el piano, para la pista de baile, para el hip-hop, para el intimismo y mínimamente para la experimentación.

La mejor canción no por casualidad abre el EP. ‘All I Can Think About Is You‘ es su clásica canción épica, que tras un inicio más tranquilo, topa con un piano 100% Coldplay en lo que supone un emocionante crescendo. Y sin embargo, tampoco es que muestre a la banda de Chris Martin de lo más inspirada. ‘All I Can Think About Is You’ no pasará a la historia del grupo, pues no deja de ser más que una composición que suma la guitarra de ‘Lazarus’ de David Bowie a la base de ‘Teardrop’ de Massive Attack con el mencionado truco pianístico ya visto mil veces en Coldplay y un desarrollo un tanto Pink Floyd.

‘Miracles (Someone Special)’ es la canción de autoayuda. Sus guitarras son funky y sus intenciones son tan buenas que, si en la primera estrofa los ídolos a emular son Mahatma Gandhi, Muhammad Ali y Nelson Mandela, la segunda nos muestra la cuota femenina con Amelia Mary Earhart, Juana de Arco, Rosa Parks y Santa Teresa de Calcuta. Sin embargo, hay algo en ella -y es al margen del featuring de Big Sean- que la hace sonar totalmente inacabada. El carácter desbocado -muy comedido- de guitarra y desarrollo de la siguiente, ‘A L I E N S‘, no está mal, pero como canción benéfica a favor de los refugiados carece de toda imaginación, con un estribillo que reza simplemente “Just an alien” y una letra con frases del tipo “los niños lloran sólo si tú quieres”. Y el disco se cierra con ‘Hypnotised’, algo así como la versión kitsch de ‘O’, el precioso tema a piano que cerraba el infravalorado, sencillo pero muy tierno ‘Ghost Stories‘.

Pero si algo termina de quitar el sentido a ‘Kaleidoscope’ no es su popurrí inconexo o las referencias al pasado, sino esa versión en directo de ‘Something Just Like This’, el mayor hit de Coldplay en Spotify gracias a la colaboración con Chainsmokers. Como si Paralophone, sello de Coldplay, hubiera pedido los permisos para incluir la grabación original a Columbia, sello de Chainsmokers, y estos hubieran respondido “ni de coña”, los de Chris Martin se han sacado de la manga una versión “Tokyo Remix” que convierte lo que debería ser la canción estrella del EP en la más inaudible. La composición no es que fuera muy buena, pero es que en esta versión es imposible no querer pasarla. ¿Cuántas veces estás dispuesto a escuchar “arigato gozaimasu” en boca de Chris Martin? Yo ninguna más.

‘Kaleidoscope’ parece querer mostrarnos cuán versátiles son estos Coldplay que, en 2017, siguen arrasando las radios con todo lo que tocan como ya quisieran U2, pero por diferentes razones lo que nos muestra es lo cerca que están de perder parte de su identidad y de su credibilidad con este “todo vale”.

Calificación: 4,5/10

Lo mejor: ‘All I Can Think About Is You’

Te gustará si te gustan: Travis y Big Sean lo mismo que Brian Eno (que colabora en ‘A L I E N S’

Escúchalo: Spotify