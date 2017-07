Coldplay recuerdan en ‘A L I E N S’ que fueron los autores de ‘Parachutes’

No es que Coldplay hayan sido alguna vez adalides de lo avanzado, pero sí que en sus últimas obras se les notaba algo acomodados. Por eso es muy de agradecer que, por una vez, se salten el guión y pongan en su ecuación algo distinto. Hoy encontramos algo de eso en ‘A L I E N S’, nuevo tema contenido en el Ep ‘Kaleidoscope’, que publican oficialmente el próximo 14 de julio.

De primeras, el tema sorprende por su base intrincada, un poquito Radiohead, mientras que guitarras y bajo remiten a U2 y nos recuerdan, a la vez, que esta banda fue la que compuso e interpretó años atrás canciones como ‘Sparks’ o ‘Trouble’. Llamadme loco, pero puede que quizá tenga algo que ver en la calidad de esta canción que nada menos que Brian Eno ha estado implicado en la composición, producción e interpretación del tema (suyos parecen los coros que suenan en el puente).

‘A L I E N S’ se presenta, además, con un lyric-video animado que presenta a una familia alienígena que huye de la guerra en su planeta y llega a la Tierra llena de amor y expectativas. Una alegoría hacia los migrantes que confirman con un mensaje final que indica que los beneficios de la canción irán a parar a MOAS, una organización que se dedica al rescate de refugiados. Esta canción es la tercera que conocemos de ‘Kaleidoscope’ tras ‘Hypnotised’ y ‘All I Can Think About Is You’. Solo permanecen inéditos, hasta el viernes que viene, un remix de su éxito con The Chainsmokers y un tema con el rapero Big Sean, que conoceremos el próximo viernes.