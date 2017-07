Goat Girl no son precisamente la peor “escoria del país”

Pocos grupos reflejan el desencanto de los últimos tiempos como Goat Girl, quienes han ocupado titulares en medios como el NME o incluso The Guardian tan solo gracias a un par de canciones. El diario más prestigioso de Reino Unido llega a decir que el grupo está “reconstruyendo el indie de Londres”, hablando de la escena “do it yourself” a la que pertenecen. Podremos comprobarlo cuando el grupo nos visite de gira en breve como parte del nuevo JägermusicTour que recorre 6 ciudades españolas.

El ruido generado por Goat Girl se debe al poder de un 7″ de doble cara A que a pesar de contener tan sólo 2 canciones ya cuesta entre 22 y 32 euros en Discogs: si todo sale tan bien como apunta puede convertirse en una pequeña pieza de coleccionista. ‘Country Sleaze’ empieza con un bajo muy marcado para luego desarrollarse entre las sonoridades de The Fall, Black Rebel Motorcycle Club y Electrelane, aunque lo bueno es ese uso irónico de la palabra “sleaze” que puede llevarnos a traducir el título como “la asquerosidad del país” (“nadie se acercará a mí”, dicen después), pero que también puede hacer referencia a la “corrupción” o al desencanto generalizado de la sociedad británica a día de hoy. “Doy asco, me da vergüenza esto que llamamos raza humana” es la sentencia más llamativa de Goat Girl.



Su cara B, con el título ‘Scum’, no puede ser más clara: “How can an entire nation be so fucking thick?”, se pregunta desesperada la vocalista Lottie, y quizá es inevitable pensar en ‘North American Scum’, aunque la también irónica canción de LCD Soundsystem tenía un sentido bastante diferente (en aquel caso James Murphy se quejaba de las generalizaciones contra Estados Unidos). Y si el vídeo de ‘Country Sleaze’ contenía una llamada para prevenir a epilépticos, el de ‘Scum’ da deliberadamente asco.



Fichadas por Rough Trade, Goat Girl acaban de sacar un single nuevo al mercado con portadón y dos canciones nuevas, otra vez reptantes desde sus mismos títulos, ‘Crow Cries’ y ‘Mighty Despair’. La primera cuenta con un irresistible ritmo blues y la segunda es introducida por una caja de ritmos antes de entregarse a sonoridades similares, destacando el uso de teclados y las voces en plan coral.

Goat Girl, que reciben su nombre del “cuestionable sketch del comediante Bill Hicks, Goat Boy (“es desagradable,” dice Lottie, aunque agrega rápidamente: “pero me gusta su comentario social y el elemento satírico de lo que hizo”)”, actúan en nuestro país y no solamente para visitar Madrid y Barcelona. Como parte del JägermusicTour en colaboración con Cooncert, actuarán también en otros lugares junto a los recomendables La Plata y el power trio FAVX. Las entradas están a la venta aquí.

28 de septiembre: Moby Dick (Madrid)

29 de septiembre: Lata de Zinc (Oviedo)

30 de septiembre: Dabadaba (San Sebastian)

5 de octubre: 16 Toneladas (Valencia)

6 de octubre: Sidecar (Barcelona)

7 de octubre: Zaragoza (Sala López)