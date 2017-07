Jezebel publica lista de 150 peores discos hechos por hombres

Esta semana NPR ha publicado una interesante y necesaria lista de los 150 mejores discos hechos por mujeres con el objetivo de cuestionar el “canon” de mejores discos de la historia que suele darse por sentado, y que contiene sobre todo, y en los puestos más altos, discos hechos por hombres, dejando las obras hechas por mujeres a un segundo plano. Por no decir que normalmente son listas hechas por hombres (la lista de NPR es obra exclusivamente de redactoras).

Ahora el portal estadounidense Jezebel, conocido por su contenido feminista y dirigido a mujeres (ha salido hasta en Los Simpson), y también por su humor descarado e irónico, ha dado la vuelta a la tortilla a la lista de NPR y publicado su lista opuesta, la de 150 peores discos hechos por hombres, que como puede esperarse, proporciona un panorama completo de la música más cuestionable que ha salido en los últimos tiempos, lo que incluye discos de Timbaland, Hoobastank, Nickelback, Michael Bolton, U2, Jason Mraz, Mötley Crüe, Sting, Black Eyed Peas, Charlie Puth… o el último disco de Giorgio Moroder, que ni su autor aprueba.

Encabeza el top 10 Kid Rock con ‘Rock N Roll Jesus’, publicado en 2007, al que le siguen ‘The Last Rebel’ de Lynyrd Skynyrd (1993) y ‘Lulu’, el disco colaborativo de Lou Red y Metallica, denostado en su momento por la crítica (aunque no por David Bowie, que creía sería un clásico). También el debut de The Chainsmokers, el peor valorado del año según Metacritic, aparece en el top 10 junto a Bob Dylan, Eminem y el padre de los hijos de Britney Spears, que sí, sacó un disco que de hecho llegamos a comentar, en el lejano 2006.

En el mismo ánimo de cuestionar el canon establecido de mejores discos de todos los tiempos de NPR, la lista de Jezebel incluye asimismo decisiones polémicas, esto es, obras que han sido muy buen consideradas por la crítica, como ‘For Emma, Forever Ago’ de Bon Iver, ‘The Suburbs’ de Arcade Fire, ‘Illinois’ de Sufjan Stevens, ‘Kid A’ de Radiohead, ‘808s and Heartbreaks’ de Kanye West, ‘Blunderbuss’ de Jack White o, ejem, sí, ese disco de los Beatles.

1.- Kid Rock / Rock N Roll Jesus

2.- Lynyrd Skynyrd / The Last Rebel

3.- Lou Reed & Metallica / Lulu

4.- The Chainsmokers / Memories… Do Not Open

5.- Toby Keith / 33 MPH Town

6.- Kevin Federline / Playing with Fire

7.- Bob Dylan / Christmas in the Heart

8.- Bruce Willis / The Return of Bruno

9.- Eminem / Relapse

10.- Maná / Drama y luz