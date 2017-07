Giorgio Moroder: “‘Giorgio by Moroder’ es probablemente una de las mejores mezclas de la historia”

Giorgio Moroder, uno de los productores más influyentes de la historia del pop, el hombre detrás de clásicos como ‘I Feel Love’, ‘Take My Breath Away’, ‘Call Me’ o ‘Love to Love You Baby’, actúa este sábado 22 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del ciclo de conciertos Noches del Botánico. Las entradas están disponibles aquí. Esta mañana se nos ofrecía una espontánea charla telefónica con él y este es el resultado, unos minutos en los que hablamos con Moroder sobre su producción más difícil, la banda sonora de ‘Drive’, su último contacto con Donna Summer, su trabajo junto a Daft Punk… y la decepción de su último disco.

¿Qué podemos esperar de tu show de este sábado en Madrid?

Suelo poner unas 25 de mis viejas canciones, también algunas de mi disco ‘Déjà-vu’ y algunas canciones nuevas que me gustan de Justin Bieber, ‘Despacito’, y viejas canciones de música disco de gente como Bee Gees o Chic.

¿Estás preparando nuevo disco?

Tengo una canción nueva con Prince Charlez ahora mismo, ‘Champagne, Secrets & Chanel’, que vamos a promocionar más próximamente. A finales de septiembre tengo un show que será con 35 músicos. Musicalmente, esto me mantiene ocupado ahora mismo.

¿Te gusta salir de gira?

Voy menos de gira ahora que el año pasado o hace dos, cuando hice tantísimos shows… Hacer un show es fácil para mí, pero viajar no tanto. Lo disfruto, a veces paso tiempo en el estudio con ideas, pero por desgracia no todas las ideas derivan en proyectos.

¿Cómo es tu vida cuando no estás de gira? ¿Te gusta relajarte, sales mucho…?

Voy al estudio pero como una hora, no 10 horas al día o algo así. No estoy todo el día. Cuando estoy en Los Ángeles paso tiempo con mi mujer y mi hijo, por supuesto.

La banda sonora de ‘Drive’ ha sido una influencia muy evidente en muchos artistas contemporáneos. ¿No te parece a su vez muy influida por tus bandas sonoras de los 80?

En algún sentido sí, pero no por ‘Midnight Express’, sino más bien por ‘Cat People’ o ‘American Gigolo’, es una progresión. El compositor de ‘Drive’, cuyo nombre no recuerdo, hizo un excelente trabajo.

¿Johnny Jewel, Kavinsky…?

No, Kavinsky hizo una canción…

Cliff Martinez.

Sí, Cliff Martinez, hizo como una progresión pero también muy fresco y nuevo.

¿Quién te ha sorprendido más que use tu música o quien crees que ha usado tu legado mejor, entre todo el mundo que lo ha hecho, de Kanye West a Underworld?

Me gustó hace 10 años (sic) ‘One More Time’, me gustó el uso de melodyne, y el último álbum de Daft Punk era absolutamente increíble. Realmente un disco muy moderno. Todas las canciones eran enormes. Espero que Daft Punk saquen otro álbum pronto.

‘Giorgio by Moroder’ fue una canción increíble en muchos sentidos, he oído la historia de cómo se usó un micrófono distinto, procedente de cada década, para relatar cada década de tu vida, de los 60, los 70… pero también me alucina cómo suena esta canción en un equipo de alta fidelidad en cuanto a la orquesta y las baterías, a los instrumentos en vivo. Claramente es una canción grabada para alta fidelidad, no para ser escuchada en tu ordenador de mala manera. ¿Por qué crees que suena tan bien?

Daft Punk son grandes perfeccionistas… Estudian cada sonido durante horas, el que utilizan tiene que ser el mejor sonido, tienen que tener los mejores ingenieros, me acuerdo de Lagatta, uno de los ingenieros franceses que graban con ellos… son absolutamente profesionales, el modo en que usaron esos 3 micrófonos fue increíble. Es probablemente una de las mejores mezclas de la historia. Se preocupan muchísimo de la calidad de sonido.

Hay algo divertido pero también muy emocionante en un título como ‘Giorgio by Moroder’. ¿Qué te parece a día de hoy? ¿Qué significa para ti? ¿Es algo más divertido o más emocional?

Cuando llegué al estudio, me dijeron que hablara. Fue divertido, extraño… hablé y hablé durante dos horas. No tenía ni idea de qué querían hacer con mi voz. Creo que la combinación de palabras y de música, el solo de batería, el teclado… la combinación fue lo que dio lugar a algo icónico. No fue mi voz ni la historia, sino el todo que se iba sumando.

De tus producciones de los 70 y los 80, ¿cuál fue la más rápida y la más ardua de hacer?

En los 80 dependía de cuán larga fuera la canción: la música era relativamente rápida de hacer, en un par de semanas. Pero meter una canción por ejemplo en ‘Top Gun’ era más arduo. Llevó semanas encontrar a la cantante adecuada, esa canción era compleja, ponerse de acuerdo en cuanto al sello para editar (después de encontrar la cantante)… Eso era lo más complicado.

‘I Feel Love’ es ahora mismo como la canción más importante de los 70. ¿En algún momento a lo largo de estas 4 décadas ha estado de capa caída o siempre la has sentido como un clásico?

Estoy un poco sorprendido de cuánto ha sonado en los últimos meses, de cuánto suena en el aquí y ahora. Hace 40 años que la grabé y he hecho muchas cosas desde entonces. Pero todavía escucho ‘I Feel Love’ y me parece que hice un gran trabajo junto a Pete (Bellotte) y por supuesto Donna Summer. Si la oyes ahora, aún suena fresca y bien. Hay tantos remixes que se han hecho, tantas versiones, y aún creo que la de Donna Summer es la mejor.

¿Cuándo fue la última vez que pudiste ver a Donna Summer?

La veía muy a menudo los años antes de que muriera porque vivíamos en el mismo edificio, en el mismo grupo de edificios de Los Ángeles. Después de no habernos visto en 20 años nos veíamos cada semana. Creo que fue 4 o 5 semanas antes de que muriera cuando se fue a Miami. Me alucina cuántas de sus canciones son increíbles a oídos no solo de la gente mayor, sino para la gente joven.

¿Ves parte de tu trabajo infravalorado, por ejemplo el grupo de temas de Schlagermoroder?

No, no estoy necesariamente contento con las canciones que hice en Schlager. Cuando me mudé a Munich tuve un bebé y todo cambió ahí. No me preocupo demasiado de mis canciones antes de Donna Summer, tienes que empezar en algún lado y para mí fue ahí.

Has mencionado ‘Take My Breath Away’, ¿qué crees que tiene esta canción para ser recordada, para impresionar tanto desde la primera escucha?

Una de las cosas inusuales es el principio (lo tararea), la línea de bajo y la melodía después en la canción son la misma. Es inusual que la línea de bajo se convierta en la melodía principal de una canción (tararea en plan instrumental y luego entona las palabras “take my breath away”). La producción creo que estaba muy bien y Terri Nunn de Berlin hizo un gran trabajo. A los productores de ‘Top Gun’ les encantó e inmediatamente nos dijeron que sí. Fue todo muy bien.



¿Qué opinas del modo en que fue recibido tu último disco ‘Déjà-vu’?

No… No creo que fuera un buen álbum. Algunas canciones, sí. La de Sia… La de Kylie… No voy a dar más nombres, pero algunas canciones no están muy bien. Así que el álbum al completo no estaba bien. Te diré que no es fácil trabajar con tantos artistas, con tantas personalidades, qué quieres hacer tú, qué no quieres hacer, después están sus representantes… Es mejor trabajar con un solo artista.

¿Hay algún artista que quisieras que estuviera en el disco y no pudiera?

No te entiendo.

Por ejemplo, Madonna, que metió una base tuya en su canción ‘Future Lovers’, debería haber estado ahí.

¿Sabes qué? Me hubiera encantado que Madonna estuviera en el disco, pero es que es tan enorme, tan grande, que creo que recibe demasiadas ofertas. Y no creo que haga demasiadas colaboraciones. No… tengo la sensación de que no hace colaboraciones. Quizá la próxima vez.

¿Qué me dices de Charli XCX? Es una de las personas más interesantes que sí están en el disco…

Charli es increíble, es muy moderna, me encantaba lo que estaba haciendo con esta rapera australiana…

Iggy Azalea.

Eso es. Charli es muy activa, muy interesante. Es absolutamente increíble, no solo como cantante sino como compositora y escribiendo letras. Es una gran artista pop.

Has mencionado el rap, creía que no te gustaba.

¿La música rap? Sí, me gusta. Para serte sincero, no entiendo las letras. Me gusta porque es rítmica, y hay canciones icónicas de Tupac… los clásicos me encantan.

’74 is the 24′ era mi canción favorita de este último disco, por melodía y producción, ¿lo siguiente, qué será? ¿’80 is the new 30′? ¿’80 is the new 20′?

¿Has dicho que sí los 80 van a ser los nuevos 30?

O los nuevos 20.

¡No! (se ríe) Puede ser, pero esperemos un poco, que solo tengo 77. ¿Quién sabe?