Skepta ayuda a Mick Jagger a buscar Inglaterra en uno de sus nuevos singles

Tras arrasar con el último disco de versiones con los Rolling Stones, que vendió 2 millones de copias, Mick Jagger estrena hoy dos canciones llenas de curiosidades. La primera se llama ‘England Lost’, cuenta en una versión alternativa nada menos que con el rey del grime Skepta, si bien más que a este suena a otros “Stones”, los Stone Roses entre los 80 y los 90. En su estribillo Jagger asegura no poder “encontrar Inglaterra, puesto que se ha perdido”. Jagger asegura que la letra va sobre “el desconocimiento de dónde se está y la sensación de inseguridad”, naturalmente con un doble sentido político: “También es sobre la vulnerabilidad de no saber cómo estamos como país”. Esa incertidumbre se refleja en un vídeo -sin Skepta- en blanco y negro que retrata una persecución a un hombre de negocios.

La segunda canción es ‘Gotta Get a Grip’, tiene un sonido similar y su vídeo lleno de sudor y metáforas cuenta con Jemima Kirke, conocida por hacer de Jessa en ‘Girls’. Por si fuera poco, se ha compartido un EP de remixes en el que aparecen -además de ‘England Lost ft Skepta’- mezclas de ‘Gotta Get a Grip’ reinterpretada por Seeb, Alok, Matt Clifford y Kevin Parker de Tame Impala. Se desconoce el destino exacto de ambas canciones, pero lo cierto es que el último disco en solitario de Mick Jagger data de hace 16 añazos. Se llamaba ‘Goddess in the Doorway’ y era el cuarto trabajo solo de toda su carrera. Jagger ha explicado en Rolling Stone, entre otras muchas cosas, que tenía estas dos canciones y no quería esperar al año que viene para sacarlas.

Os recordamos que los Rolling Stones visitan el Estadi Olímpic de Barcelona el próximo 27 de septiembre. Todavía queda alguna entrada disponible aunque os avisamos: son ya muy, muy pocas.