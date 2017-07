Jessie Ware comparte la suculenta y llena de eufemismos ‘Midnight’

Jessie Ware se ha convertido en una de las grandes voces del R&B británico gracias a la edición de dos álbumes, ‘Devotion‘ y ‘Tough Love‘, el último de los cuales salió hace ya 3 años. La cantante está de regreso y en las últimas horas ha compartido su nuevo single, ‘Midnight’.

Se trata de una canción que sigue vinculándola con el legado de Whitney Houston (nunca se librará de las comparaciones mientras mantenga ese timbre), pero que también es apta para quienes echen de manos el funky torturado de la primera Feist. La letra es una propuesta de encuentro “a medianoche” porque como dice el estribillo -puro eufemismo- “tal vez te quiero, tal vez te deseo”.

Jessie Ware ha concedido una entrevista a The Fader en la que cuenta que en el disco colaboran Francis and the Lights, Ed Sheeran (con quien ya trabajó en la espléndida ‘Say You Love Me’, su mayor hit con una enorme diferencia, pues cuenta con 70 millones de streamings en Spotify), Cashmere Cat y Julia Michaels, entre otros. Se menciona un tema con guitarras españolas co-escrito por Ryan Tedder y llamado ‘Selfish Love’. En la entrevista Ware habla de su embarazo (la letra del tema con Ed Sheeran lo tratará) y de cómo le han influido los discos de Childish Gambino, Solange y Christine and the Queens.