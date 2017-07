Shania Twain se empapa de buen rollo en su nuevo vídeo; Haim la versionan

Shania Twain tiene un nuevo disco y es uno de los más esperados en el mundo del pop, aunque solo sea porque es el primero en 15 añazos. ¿Logrará el éxito que lograran durante el cambio de siglo ‘Come on Over’ y ‘Up’? De momento el mundo no parece muy “impresionado” por el vídeo del single ‘Life’s About to Get Good’ que, estrenado ayer, aún tiene que superar las 400.000 visualizaciones. La canción no puede sonar más buenrollera y optimista, mientras el vídeo dirigido por Matthew Cullen (Katy Perry, Kygo, Weezer, Beck) va preparando a Shania para su regreso al estrellato. Empezamos viéndola en pijama y terminamos viéndola disfrazada de gala de Telecinco 1998. El álbum ‘Now’ sale el 29 de septiembre, a tiempo de arañar unos cientos miles de copias en el trimestre final del año.

En una nota de prensa Shania explica el porqué de esta canción: “estaba mirando por la ventana hacia el océano y me dije a mí misma: “estoy atascada en este pasado de negatividad, pero todo es tan bonito ahí fuera… No estoy de humor para escribir otra canción autocompadeciéndome”. No puedes tener lo bueno sin lo malo. Y de eso va la canción”.

Shania tiene además otra cosa por la que animarse: acaban de reivindicarla nada menos que Haim, uno de los grupos más guays sobre el planeta Tierra en estos momentos. Las autoras de ‘Days Are Gone’ y ‘Something to Tell You’, que beben claramente del catálogo de Fleetwood Mac y Bangles, han versionado en la radio su himno feminista y clásico, no exento de humor, ‘That Don’t Impress Me Much’.