Ryan Adams se entretiene poniendo a los Strokes a parir en Twitter

El cantante Ryan Adams ha acudido a Twitter esta noche para poner verdes a los Strokes. Primero el artista se ha metido con el peso de Julian Casablancas, a quien acusa de ser adicto a las lasañas (?), y después con el talento de Albert Hammond Jr., de quien asegura es “peor compositor que su padre, si es que eso es posible”. Como es sabido, el padre de Albert Hammond Jr. es el conocido cantautor Albert Hammond, conocido en los 70 por éxitos ‘It Never Rains in Southern California’.

A continuación, Adams expresa que debió “forzar a los Strokes a escribir mejores canciones, una pena que los Killers las hicieran por ellos” y critica el trabajo de Casablancas en su banda The Voidz. “Vendí más camisetas anoche que gente hay capaz de escuchar una sola canción de los Voidz de principio a fin”, ha dicho. Ante la posibilidad de que Casablancas conteste, Adams tuitea: “¿Qué me va a hacer? ¿Se me va a sentar encima?” “Casablancas no es solo el presidente de la falta de responsabilidad”, concluye, “también es su cliente”

Para entender todo este asunto es pertinente recordar que acaba de salir al mercado el libro ‘Meet Me in the Bathroom: Rebirth and Rock and Roll in New York City 2001-2011’, que rememora la escena del rock independiente de Nueva York en los albores de siglo y en el que se recuerda que los Strokes tenían a Adams cruzado porque opinaban que él era la causa de que Hammond Jr. se volviera adicto a la heroína. Parece pues que Adams se ha hecho con el libro y no ha podido resistirse a “contestar” a su manera. Los tuits, por cierto, ya se han borrado.

Los Strokes han sido noticia recientemente después de que papá Albert Hammond asegurara que el grupo se encuentra grabando un nuevo disco junto al productor Rick Rubin. El mismo hijo del cantante acudía a Twitter para desmentir esta información.