Los Strokes contradicen a Albert Hammond y niegan estar grabando disco

Albert Hammond ha concedido una entrevista en la que decía que su hijo Albert Hammond Jr estaba grabando un nuevo disco de los Strokes, en concreto junto a Rick Rubin. “Hablo con mi hijo cada día, y dicen que están muy contentos con lo que tienen”, eran sus palabras para un medio australiano. Sin embargo, han sido los mismos Strokes quienes han tomado las redes sociales para negar estas informaciones.

Albert Hammond Jr ha dicho que lo siente, pero que no están grabando en el estudio. Ha dicho que su padre se “ha emocionado demasiado pronto” y ha dicho que aunque es cierto que se vieron con Rubin, “un plan de álbum hipotético está a años de distancia, si es que existe en absoluto”. Julian Casablancas ha dicho que está grabando material con su proyecto The Voidz, con el que publicara ‘Tyranny‘ hace tres años. También ha bromeado diciendo que con quien están trabajando es con Ricky Rubio de la NBA, el jugador barcelonés que juega con los Utah Jazz.

Aunque el último disco de los Strokes, ‘Comedown Machine’, salía al mercado en 2013, no hace tanto como parece que pudimos escuchar su último material de estudio: el año pasado nos sorprendían (y no para muy bien) con el EP ‘Future Present Past‘ editado en su propio sello.

Sorry everyone we are not in the studio recording — Albert Hammond Jr (@alberthammondjr) July 30, 2017

We met and played a few music ideas for Rick to feel out a vibe but even a theoretical album plan would be years away, if at all. — Albert Hammond Jr (@alberthammondjr) July 30, 2017