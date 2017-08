Glass Animals celebran su nominación al Mercury… en una centrifugadora humana

Glass Animals están de enhorabuena, pues han conseguido estar entre los afortunados nominados al prestigioso Mercury Prize con su nuevo disco, ‘How To Be A Human Being’. Y celebran el anuncio hecho público a finales de la semana pasada con un nuevo vídeo para la que es la canción más personal del cantante Dave Bayley, ‘Agnes’.

Dave explica en la nota de prensa: “Las canciones que escribo son autobiográficas en distinto grado. La mayoría se inspiran ligeramente en mi propia vida pero en su mayor parte, estas cosas están enterradas y diluidas dentro de una ficción o mezcladas con la vida de otras personas de las que he oído hablar en un taxi o en una fiesta o en la calle. Pero hay una canción que se diferencia del resto. Es la historia más veraz, honesta y personal que he escrito. Y esa canción es ‘Agnes'”.

La letra de la canción habla aparentemente del suicidio -o al menos de la muerte- de un ser querido, con frases como “ves todo de color negro”, “para que renazcas, quiero abrazarte como si me pertenecieras” o “te has ido, pero sigues en mi cabeza / te he perdido pero no sé por qué”. También podría hablar simplemente de alguien que ha echado su vida a perder a causa de las drogas y el alcohol.



Eoin Glaister ha dirigido el curioso vídeo en una “centrifugadora humana”, una máquina utilizada para el entrenamiento de pilotos. Según esta misma nota de prensa, “la masa corporal del sujeto aumenta a medida que se somete a cantidades crecientes de fuerza gravitatoria, y a medida que progresa la canción, a Dave le va resultando más difícil cantarla”. Sin duda, una metáfora del dolor que para él representa esta canción que siempre supo que cerraría su último álbum.