Ed Sheeran compite contra The xx, Sampha o alt-J en la carrera al prestigioso Mercury Prize

Esta mañana se han anunciado los discos nominados al premio Mercury, el más prestigioso de la música popular en Reino Unido, y destacan varios nombres, entre ellos uno en particular, el de Ed Sheeran, últimamente noticia por su comentadísimo cameo en ‘Juego de tronos’: no se le ha pasado al Mercury nominar el que es básicamente el disco más vendido del año en todo el mundo, a pesar de que su sistema suele tener en cuenta otros factores como por ejemplo críticas o innovación, cuando ‘Divide’ está lejos de ser uno de los discos mejor valorados del año (su media en Metacritic es de 62 sobre 100). Y no hay que olvidar que el año pasado no se tuvo en cuenta otro superventas, ’25’ de Adele, que vendió mucho más.

The xx, Sampha, Glass Animals, alt-J o Stormzy son otros de los artistas nominados, entre los que por cierto solo encontramos una mujer solista, la poeta Kate Tempest, que ya estuvo nominada en 2014, el año que ganó Young Fathers; además de los típicos nombres desconocidos fuera de fronteras británicas, como puede ser el caso del cantante de dancehall y hip-hop J-Hus o el rapero Loyle Carner, que luego van y ganan.

El premio, que además de prestigio proporcionará al ganador un cheque de 20.000 libras, se entregará el 14 de septiembre en el Eventim Apollo de Londres y entre los miembros del jurado encontramos a músicos como Ella Eyre, Jessie Ware, Lianne La Havas, Marcus de Mumford and Sons y Jamie Cullum.

El ganador del Mercury de 2016 fue Skepta.

Alt-J: ‘Relaxer’

Blossoms: ‘Blossoms’

Dinosaur: ‘Together, As One’

Ed Sheeran: ‘Divide’

Glass Animals: ‘How To Be A Human Being’

J Hus: ‘Common Sense’

Kate Tempest: ‘Let Them Eat Chaos’

Loyle Carner: ‘Yesterday’s Gone’

Sampha: ‘Process’

Stormzy: ‘Gang Signs & Prayer’

The Big Moon: ‘Love In The Fourth Dimension’

The xx: ‘I See You’